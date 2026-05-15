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Todo confirmado: Panamá hace oficial la noticia sobre la lista de Thomas Christiansen al Mundial 2026

La Federación definió cuándo se darán a conocer los 26 que representarán a Panamá en la Copa del Mundo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El DT danés tiene los últimos días para definir los 26 convocados.
© Getty ImagesEl DT danés tiene los últimos días para definir los 26 convocados.

Thomas Christiansen dará a conocer los 26 futbolistas que estarán presentes en el Mundial 2026 representando a la Selección de Panamá. Hoy, sin duda, es la noticia que más esperan los aficionados canaleros debido a que hay varias dudas en cuanto a la lista.

Este viernes 15 de mayo, la Selección de Panamá comunicó que la lista definitiva se anunciará el martes 26 de mayo. “Llegó el momento de conocer a quienes representarán a todo un país“, informó la Federación Panameña en sus canales oficiales.

Serán 26 los futbolistas que Thomas Christiansen nombrará en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá a las 10:00 a.m. para la lista definitiva. Además, el técnico danés, por obligación de FIFA, deberá presentar nueve jugadores más por precaución.

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La casa madre del fútbol internacional pretende que cada seleccionado tenga listo a los reemplazantes en caso de que un jugador se lesione y no llegue en condiciones físicas para jugar la Copa del Mundo. Por eso, Christiansen tendrá que sumar más al listado de 26.

Kadir Barría, la gran incógnita que se discute sobre la lista de Panamá

Una de las grandes dudas de la lista pasa por la ofensiva. Hay incertidumbre sobre los delanteros que estarán en la nómina definitiva, ya que Christiansen tiene varios convocables en esa posición. Uno de los nombres que más adeptos generó en el último tiempo fue Kadir Barría, jugador del Botafogo de Brasil.

Gran parte de los aficionados canaleros coinciden en que tiene que estar en el Mundial 2026. Sin embargo, hay titubeo sobre su convocatoria porque tiene apenas tres partidos con la camiseta de Panamá. Además, no fue parte del proceso de las Eliminatorias Concacaf, motivos que los podrían dejar fuera de los 26.

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En resumen

  • El técnico Thomas Christiansen anunciará la lista definitiva de Panamá el 26 de mayo.
  • La convocatoria oficial de 26 futbolistas se presentará en el Edificio de la Administración.
  • El delantero Kadir Barría, del Botafogo, es la principal incógnita para el Mundial 2026.

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