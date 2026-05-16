Saprissa subcampeón: el futuro de Hernán Medford tras perder el Clausura 2026 ante Herediano

Tras el golpe en la final, Saprissa define el plan inmediato que cambiará el rumbo del equipo.

La dolorosa derrota por 2-0 ante el Club Sport Herediano en el Estadio Carlos Alvarado caló hondo en el Deportivo Saprissa. Los morados no pudieron sostener la ventaja obtenida en el juego de ida y vieron cómo el “Team” se coronaba campeón de forma directa, dejándolos con las manos vacías y firmando el subcampeonato del Clausura 2026.

Como suele suceder tras perder una final, los cuestionamientos alrededor del banquillo no tardaron en aparecer; sin embargo, la situación de su director técnico de cara al próximo torneo parece estar bastante clara.

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Respaldo total y contrato hasta diciembre

A pesar de las críticas de la afición por la forma en que se escapó el campeonato en el segundo tiempo, todo apunta a que Hernán Medford se mantendrá firme en su puesto.

El estratega asumió las riendas del equipo en febrero de este año y estampó su firma en un contrato que lo vincula a la institución tibaseña hasta diciembre de 2026, por lo que su proyecto aún contempla el Torneo de Apertura y la competición internacional de la segunda mitad del año.

Medford se llevó un golpazo este sábado en el Carlos Alvarado (La Nación).

La directiva, encabezada por Roberto Artavia, entiende que el técnico llegó a apagar un incendio a mitad de la temporada y que logró meter al equipo a la pelea por el título. Por esta razón, el cuerpo técnico rodavía debería contar con el voto de confianza absoluto para cumplir con la totalidad de su ligamen contractual y buscar la revancha en la siguiente campaña.

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Reestructuración profunda en la planilla morada

Que Medford continúe en el banquillo no significa que en Saprissa todo vaya a seguir igual: la pérdida de la ansiada estrella 41 frente a Herediano seguramente acelerará la toma de decisiones drásticas en la conformación del camerino.

El propio cuerpo técnico, en un trabajo conjunto con la gerencia deportiva del club, llevará adelante una profunda reestructuración dentro de la plantilla en las próximas semanas.

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Se prevé que esta sacudida involucre tanto la salida de futbolistas que cumplieron su ciclo como la llegada de nuevos refuerzos que se ajusten al perfil de juego que Medford desea consolidar desde la pretemporada.

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En síntesis

Hernán Medford seguiría siendo el director técnico de Saprissa; tiene contrato firmado hasta diciembre de 2026.

Aunque el DT se queda, su cuerpo técnico y la gerencia deportiva ejecutarán una profunda reestructuración de la plantilla tras el fracaso en la final.

Con el respaldo de la directiva, Medford tendrá la oportunidad de armar el equipo a su medida desde la pretemporada para afrontar el próximo torneo.