En qué estadio juegan Uruguay vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Conozca el emblemático estadio de Estados Unidos en el que se disputará el partido Uruguay - Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H del Mundial.

Las selecciones de Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 en una sede de fuerte tradición deportiva en Estados Unidos: el Miami Stadium.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL (National Football League). Durante el torneo, FIFA lo nombró como Miami Stadium por cuestiones comerciales.

Será un partido con mucho en juego porque los dirigidos por Marcelo Bielsa vienen de empatar 1-1 ante Arabia Saudita en su debut, mientras que el combinado caboverdiano logró un valioso 0-0 contra España.

Dónde juegan Uruguay vs. Cabo Verde

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se jugará en Miami Gardens, en el estado de Florida, Estados Unidos. El recinto está ubicado al norte de Miami y es uno de los estadios más reconocidos del sur de Florida.

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Para Uruguay, además, se trata de un escenario conocido en este Mundial: allí debutó con el empate con Arabia Saudita. Cabo Verde, en cambio, jugó su primer partido en Atlanta.

El Hard Rock Stadium, una sede de grandes eventos

El Hard Rock Stadium fue inaugurado en 1987 y con el tiempo se transformó en uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos.

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Es la casa de los Miami Dolphins, de la NFL, y también ha recibido eventos de enorme impacto como el Super Bowl, partidos internacionales de fútbol, encuentros de la Copa América y el Miami Open de tenis.

Una de sus características principales es su techo parcial, una estructura que cubre buena parte de las tribunas y ayuda a proteger a los espectadores del sol y la lluvia. Esa cobertura puede ser importante durante el Mundial, especialmente por el calor, la humedad y las tormentas frecuentes de Miami en junio.

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Capacidad del Miami Stadium para el Mundial 2026

El Miami Stadium tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores durante el Mundial 2026.

Ese aforo lo ubica entre los estadios grandes del torneo en Estados Unidos y refuerza su importancia dentro del calendario: Miami recibirá siete partidos durante la Copa del Mundo, incluidos encuentros de fase de grupos y cruces de eliminación directa.

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MIAMI GARDENS, FLORIDA – 15 DE JUNIO: El Miami Stadium, colmado de aficionados durante el juego entre Uruguay y Arabia Saudita. (Foto: Molly Darlington/Getty Images)

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Miami Stadium

El Miami Stadium será sede de cuatro partidos de fase de grupos y tres encuentros de eliminación directa en esta Copa del Mundo.

Arabia Saudita 1-1 Uruguay — 15 de junio, Grupo H.

— 15 de junio, Grupo H. Uruguay vs. Cabo Verde — 21 de junio, Grupo H.

— 21 de junio, Grupo H. Escocia vs. Brasil — 24 de junio, Grupo C.

— 24 de junio, Grupo C. Colombia vs. Portugal — 27 de junio, Grupo K.

— 27 de junio, Grupo K. Dieciseisavos de final — 3 de julio.

— 3 de julio. Cuartos de final — 11 de julio.

— 11 de julio. Partido por el tercer puesto — 18 de julio.

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Cómo estará el clima para Uruguay vs. Cabo Verde

El partido se jugará por la tarde en Miami Gardens, una ciudad que suele presentar condiciones exigentes durante junio. Para este domingo se espera una jornada de mucho calor, con temperaturas cercanas a los 31°C al momento del encuentro.

El pronóstico también marca la posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y la noche, por lo que el clima puede ser un factor a tener en cuenta para jugadores y espectadores.

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A diferencia de otros estadios del Mundial con techo cerrado o climatización interior, el Hard Rock Stadium es un recinto abierto con cobertura parcial en las tribunas. Por eso, el calor y la humedad pueden tener más incidencia dentro del desarrollo del partido.