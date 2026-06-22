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Mundial 2026

Francia vs. Irak EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido del Grupo I del Mundial 2026

Seguí minuto a minuto lo que será el segundo partido de Francia después de vencer a Senegal en el debut. Hoy enfrenta a Irak.

Así va el Grupo I del Mundial 2026

Francia y Noruega comparten el liderato de la tabla de posiciones del grupo.

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¿Cómo llega Francia?

Francia debutó con una victoria por 3-1 frente a Senegal en el Mundial 2026, con una destacada actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles.

¿Cómo llega Irak?

La selección de Irak intentará reponerse luego de la dura derrota por 1-4 sufrida frente a Noruega.

¡Alineación confirmada de Irak!

Basil, Doski, Hashem, Tahseen, Ali, Ismail, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Hussein.

Puede ser una ilustración de ‎fútbol y ‎texto que dice "‎STARTING XI IRAQ Vs FRANCE المانكمر Inaa ا 12:00 IRA2 TWE AHMED 22 AKAM HASHEM 5 ZAID TAHSEEN MERCHAS DOSKI 23 HUSSEIN ALI 3 15MAIL ZAID 24 AMIR LANMARI ZIDANE OBAL IBRAHIM BAYESH AHMED QASIM AYMEN HUSSEIN 18 SUB AU GK 12 HASSAN GK REDIN REDINSULAKA 6 MANAF YOUN YOUSSEF AMYN ALIALH ALIALHAMADI MADI 10 MOHANAD ALI 13 ALIYOUSEF मলय 15 AHMED ΜΑΚΝΖΙ JASSIM KEVIN YAKOD 20 AIMAR SHER 21 MARKOFARJI FARJI MUSTAFASAADOON SAADOON 26 FRANSPUTROS FRANS WADI‎"‎‎

¡Alineación confirmada de Francia!

Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, Koné, Barcola, Dembélé, Olise, Mbappé.

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Terna arbitral del partido

  • Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
  • Asisente 1: Michael Barwegen (Canadá)
  • Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)
  • Cuarto: Sandro Schaerer (Suiza)
  • Quinto: Stephane De Almeida (Suiza)
  • VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)
  • AVAR: Antonio Garcia (Uruguay)

Posibles alineciones de ambos equipos

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones:

  • Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.
  • Irak: Hassan; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al Ammari, Sher, Jasim; Hussein y Al Hamadi.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Irak?

  • En Perú: DSports y Paramount+
  • En México: ViX
  • Estados Unidos: Telemundo, fuboTV
  • En Sudamérica: DSports

¿A qué hora juega Francia vs Irak?

En Perú, el partido entre Francia e Irak se podrá ver a partir de las 4:00 p. m.. Para otros países, revisa la guía de horarios correspondiente.

  • Costa Rica, México: 15:00 horas
  • Colombia, Ecuador: 16:00 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 17:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 17:00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 18:00 horas
  • España: 23:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Francia e Irak!

Aquí podrás seguir todas las incidencias del partido entre Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I.

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Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Mbappé marcó un doblete en el debut.
© Getty ImagesMbappé marcó un doblete en el debut.

Este lunes 22 de junio, se cierra la segunda jornada del Grupo I que integra la actual subcampeona del mundo, Francia. Después de ganar en el estreno contra Senegal por 3-1, los dirigidos por Deschamps se miden ante Irak, que perdió frente a Noruega en la primera jornada.

Para este segundo enfrentamiento, ambos entrenadores ya confirmaron a los 11 jugadores que saltarán al terreno de juego en búsqueda de los tres puntos. Francia realiza dos modificaciones con respecto a la primera fecha. Desiré Doué y Tchouaméni irán al banco de suplentes. Barcola y Koné ingresan en sus lugares. Irak, por su parte, cambia tres nombres: ingresan el portero Ahmed Basil, Ahmed Qasem y Zidane Iqbal.

El partido de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El encuentro comenzará a las 3:00 pm. de Centroamérica y 4:00 pm. de Panamá. Podrá seguirse a través de la pantalla de los siguientes canales de la región.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak en Centroamérica

  • Costa Rica: Fox+
  • Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Fox
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports

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