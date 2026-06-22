Francia vs. Irak EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido del Grupo I del Mundial 2026

En Perú, el partido entre Francia e Irak se podrá ver a partir de las 4:00 p. m. . Para otros países, revisa la guía de horarios correspondiente.

Francia debutó con una victoria por 3-1 frente a Senegal en el Mundial 2026, con una destacada actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles.

Seguí minuto a minuto lo que será el segundo partido de Francia después de vencer a Senegal en el debut. Hoy enfrenta a Irak.

Este lunes 22 de junio, se cierra la segunda jornada del Grupo I que integra la actual subcampeona del mundo, Francia. Después de ganar en el estreno contra Senegal por 3-1, los dirigidos por Deschamps se miden ante Irak, que perdió frente a Noruega en la primera jornada.

Para este segundo enfrentamiento, ambos entrenadores ya confirmaron a los 11 jugadores que saltarán al terreno de juego en búsqueda de los tres puntos. Francia realiza dos modificaciones con respecto a la primera fecha. Desiré Doué y Tchouaméni irán al banco de suplentes. Barcola y Koné ingresan en sus lugares. Irak, por su parte, cambia tres nombres: ingresan el portero Ahmed Basil, Ahmed Qasem y Zidane Iqbal.

El partido de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El encuentro comenzará a las 3:00 pm. de Centroamérica y 4:00 pm. de Panamá. Podrá seguirse a través de la pantalla de los siguientes canales de la región.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak en Centroamérica