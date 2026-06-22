Francia vs. Irak EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido del Grupo I del Mundial 2026

Este lunes 22 de junio, se cierra la segunda jornada del Grupo I que integra la actual subcampeona del mundo, Francia. Después de ganar en el estreno contra Senegal por 3-1, los dirigidos por Deschamps se miden ante Irak, que perdió frente a Noruega en la primera jornada.
Para este segundo enfrentamiento, ambos entrenadores ya confirmaron a los 11 jugadores que saltarán al terreno de juego en búsqueda de los tres puntos. Francia realiza dos modificaciones con respecto a la primera fecha. Desiré Doué y Tchouaméni irán al banco de suplentes. Barcola y Koné ingresan en sus lugares. Irak, por su parte, cambia tres nombres: ingresan el portero Ahmed Basil, Ahmed Qasem y Zidane Iqbal.
El partido de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El encuentro comenzará a las 3:00 pm. de Centroamérica y 4:00 pm. de Panamá. Podrá seguirse a través de la pantalla de los siguientes canales de la región.
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak en Centroamérica
- Costa Rica: Fox+
- Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Fox
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- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports