Dobletes de Messi, Mbappé y Haaland: así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

Messi, Mbappé y Haaland pelean por el trofeo al máximo goleador. En apenas dos jornadas, suman un gran promedio de gol.

La tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026 está que arde. En un día repleto de dobletes de las máximas figuras de la competencia, hubo varios movimientos por la pelea al ganador de la Bota de Oro que entrega la FIFA.

En el primer turno, Lionel Messi anotó por duplicado en la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria y se subió a lo más alto de la tabla de goleadores. El 10 había marcado tres en el debut contra Argelia y ahora suma cinco tras consagrarse como el goleador histórico en Mundiales.

Tras la participación de la Albiceleste, Kylian Mbappé no quiso quedarse atrás y replicó lo hecho por Messi. El capitán de Francia anotó dos de los tres en el triunfo contra Irak y ya suma cuatro, tras haberle anotado un doblete a Senegal en la primera fecha.

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En el tercer partido de la jornada, Erling Haaland también marcó un doblete en la victoria de Noruega contra Senegal. Con estos tres puntos, los nórdicos lograron la clasificación a los 16avos de final. El delantero del Manchester City también lleva cuatro, ya que hizo otros dos en la primera fecha ante Irak.

En el tercer puesto, con tres goles en dos partidos, aparece Deniz Undav de Alemania, que le anotó dos a Costa de Marfil en la segunda fecha. Jonathan David también comparte la posición tras el hat-trick que le hizo a Qatar en el 6-0 de Canadá.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

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