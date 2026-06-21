¿Por qué José María Giménez no juega hoy con Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

"Josema" Giménez no estará en la zaga uruguaya este domingo, para el partido clave contra Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026.

La selección de Uruguay se juega gran parte de su futuro en el Mundial 2026. Este domingo 21 de junio, deberá derrotar en el Miami Stadium a un férreo rival como Cabo Verde, que ya le arrancó un empate 0-0 a España en el debut y sueña como amargar a otro gigante campeón del mundo para causar un descalabro en el Grupo H.

Por eso, había grandes expectativas con el once que iba a parar el técnico argentino Marcelo Bielsa. Y finalmente, se confirmó que hará una sola modificación en la última línea: el ingreso del lateral izquierdo Juan Manuel Sanabria por Matías Viña, manteniendo afuera a los centrales Ronald Araújo y José María Giménez.

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¿Por qué Josema Giménez no juega contra Cabo Verde?

Giménez irá al banco ante Cabo Verde por decisión técnica de Bielsa. El seleccionador todavía no lo ve al 100% zaguero del Atlético de Madrid después del esguince de alto grado que sufrió en su tobillo derecho el pasado 9 de mayo y lo obligó a salir al minuto 20 del partido contra Celta de Vigo por LaLiga.

“Físicamente estoy bien, volví de una lesión de tobillo que me dejó quieto un tiempo pero estoy bien. Si estaré o no convocado será una decisión del entrenador”, aseguró el futbolista de 31 años días atrás, antes de meterse en la lista final de veintiséis.

La zaga central de Uruguay para este segundo compromiso mundialista estará conformada por Sebastián Cáceres y Matías de Olivera. Veremos si Bielsa le da minutos a Giménez el próximo viernes 26 de junio, en el prometedor cruce con España, permitiéndole así jugar su cuarta Copa del Mundo tras decir presente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El XI de Uruguay vs. Cabo Verde

La alineación de Uruguay para medirse a los caboverdianos. (Foto: AUF)

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