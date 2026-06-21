Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cuántos puestos lo separan de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay está obligado a ganar ante Cabo Verde en el Mundial 2026 y estos son los puestos que los separan en el ranking FIFA.

Cabo Verde afronta este domingo un nuevo desafío en el Mundial 2026. Después de sorprender con un empate 0-0 ante España en su debut, el seleccionado africano enfrentará a Uruguay por la segunda fecha del Grupo H.

La diferencia en el ranking FIFA es amplia: Uruguay ocupa el puesto 16, mientras que Cabo Verde aparece en el puesto 67. Es decir, entre ambas selecciones hay 51 lugares de distancia a favor de la Celeste.

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Ese dato marca el favoritismo previo de Uruguay, pero el arranque del grupo dejó una señal clara: Cabo Verde ya demostró que puede competir ante rivales de mayor jerarquía. Su empate contra España abrió el grupo y le permitió llegar con vida a un partido que puede ser clave para sus aspiraciones.

Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde

Cabo Verde ocupa el puesto 67 del ranking FIFA en la última actualización oficial previa al inicio del Mundial 2026.

Ese lugar lo ubica como la selección peor posicionada del Grupo H, por detrás de España, Uruguay y Arabia Saudita. Sin embargo, su debut mostró que el ranking no siempre alcanza para explicar lo que pasa en la cancha.

Ante España, una de las selecciones mejor ubicadas del mundo, Cabo Verde resistió y sumó un 0-0 histórico. Ese punto le permitió comenzar su primera Copa del Mundo con una señal muy positiva.

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Cuál es el ranking FIFA de Uruguay

Uruguay está en el puesto 16 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones sudamericanas mejor ubicadas.

La Celeste aparece muy por encima de Cabo Verde y también por delante de Arabia Saudita dentro del Grupo H. Por historia, plantel y posición en la clasificación mundial, parte como favorita en este cruce.

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De todos modos, Uruguay no pudo ganar en su estreno: empató 1-1 ante Arabia Saudita en el Miami Stadium. Por eso, el partido contra Cabo Verde tendrá un peso especial para acomodarse en la pelea por los 16avos de final.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo H

El Grupo H tiene diferencias importantes en el ranking. España aparece como la selección mejor posicionada, Uruguay llega como segundo equipo más fuerte desde esa referencia y Arabia Saudita y Cabo Verde aparecen bastante más abajo.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial: