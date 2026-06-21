¿Uruguay queda eliminado del Mundial 2026 si pierde hoy contra Cabo Verde?

La selección de Uruguay se juega la vida este domingo en el Mundial 2026 por el grupo H. Los sudamericanos están obligados a salir a buscar el triunfo para mantener altas sus expectativas de avanzar a la siguiente ronda.
El empate de los charrúas ante Arabia Saudita los pone alerta y sobre todo al enfrentar a Cabo Verde que en su debut demostró tener la capacidad de competir contra rivales de alturas tras sacarle el empate a España.
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La Roja goleó a Arabia Saudita 4-0 y ese triunfo les da la confianza de ubicarse en la cima de su sector con cuatro unidades. Una sorpresaiva victoria de Cabo Verde provocaría que los africanos llegaran a esa misma cantidad de puntos.
Pero, ¿una derrota de Uruguay ante Cabo Verde elimina a la selección sudamerciana de la Copa del Mundo United 2026?
La respuesta es simple: la derrota no elimina matemáticamente a Uruguay, pero sí lo dejará sin margen de error y en la jornada tres tendrá que ganarle a España para llegar a cuatro puntos y mantener opciones de clasificación.
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Y aun logrando ese triunfo, Uruguay tendrá que estar pendiente de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Ya que, si Cabo Verde vuelve a sumar, estaría en los 16avos y si los árabes ganan, también podría llegar a cuatro unidades y aplicaría el criterio de desempate.
Lo cierto es que, los dirigidos por Marcelo Bielsa deben buscar el triunfo a toda costa y mantener firmes sus esperanzas en el torneo.