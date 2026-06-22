Dónde ver Inglaterra vs. Ghana por el Grupo L del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming en Centroamérica

El equipo de Thomas Tuchel llega a este partido con el impulso de su victoria 4-2 sobre Croacia en la primera fecha.

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en el Boston Stadium. Los dos seleccionados llegan con 3 puntos después de ganar en su debut, por lo que si hay un vencedor sellará su clasificación a los 16avos de final y tomará ventaja en la pelea por el primer lugar de la zona.

Inglaterra viene de vencer 4-2 a Croacia en un estreno de alto impacto ofensivo, mientras que Ghana superó 1-0 a Panamá con un gol decisivo de Caleb Yirenkyi en el descuento. El cruce tendrá dos estilos diferentes: el peso individual y la jerarquía inglesa frente a un conjunto africano que ya demostró orden, intensidad y capacidad para competir.

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A qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Ghana en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+

Fox+ Guatemala: Tigo, Fox y Canal 11

Tigo, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Inglaterra quiere confirmar su candidatura

El equipo de Thomas Tuchel llega a este partido con el impulso de su victoria 4-2 sobre Croacia en la primera fecha. Fue un debut fuerte para el equipo europeo, que mostró variantes ofensivas y capacidad para resolver un partido exigente.

El seleccionado inglés quedó primero en el Grupo L por diferencia de gol y ahora tiene la posibilidad de dar otro paso importante. Una nueva victoria lo dejaría con 6 puntos y clasificado a los 16avos de final.

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La principal novedad en la previa pasa por Bukayo Saka. El atacante entrenó con normalidad junto al resto del plantel antes del partido ante Ghana, una señal positiva para un equipo que busca sostener su potencia por las bandas.

Inglaterra sabe que el duelo no será sencillo. Ghana llega con confianza después de ganar en el debut y puede lastimar si encuentra espacios para correr. Por eso, el equipo europeo necesitará sostener el control del juego y evitar pérdidas que alimenten las transiciones africanas.

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Ghana va por otro golpe en el Grupo L

Ghana también comenzó el Mundial con una victoria. El equipo africano derrotó 1-0 a Panamá en la primera fecha y sumó tres puntos muy valiosos para quedar bien parado en la zona.

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El triunfo tuvo como protagonista a Caleb Yirenkyi, autor del gol que quebró el cero sobre el final del partido. Ese resultado le dio a Ghana un arranque ideal y le permite llegar al cruce contra Inglaterra con margen y confianza.

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El desafío, sin embargo, será mucho más exigente. Inglaterra es una de las selecciones más fuertes del grupo y llega con una ofensiva de alto nivel. Para Ghana, la clave pasará por sostener el orden defensivo, competir físicamente y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival.

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Una victoria ghanesa cambiaría por completo el panorama del grupo: dejaría al equipo africano con 6 puntos y ya clasificado a la siguiente ronda. Un empate también sería un resultado valioso, especialmente antes de cerrar la fase de grupos contra Croacia.

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Tabla de posiciones del Grupo L

Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Ghana

El partido entre Inglaterra y Ghana tendrá arbitraje hondureño. Said Martínez será el juez principal del encuentro en el Boston Stadium.

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Árbitro principal: Said Martínez (Honduras)

Said Martínez (Honduras) Asistente 1: Walter López (Honduras)

Walter López (Honduras) Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)

Christian Ramírez (Honduras) Cuarto árbitro: Ma Ning (China)

Ma Ning (China) VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Armando Villarreal (Estados Unidos) Asistente VAR 1: Erick Miranda (México)

Erick Miranda (México) Asistente VAR 2: Abdullah Dhafer Al Shehri (Arabia Saudita)

Abdullah Dhafer Al Shehri (Arabia Saudita) Quinto árbitro: Zhou Fei (China)