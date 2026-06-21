En qué clubes juegan los futbolistas de Cabo Verde y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

Cabo Verde llegó al Mundial 2026 como una de las grandes historias del torneo. El seleccionado africano disputa la primera Copa del Mundo de su historia y ya dejó una señal fuerte en su debut: empató 0-0 ante España, una de las potencias del Grupo H.
Ahora, el equipo dirigido por Bubista enfrentará a Uruguay en la segunda fecha, con la posibilidad de seguir haciendo ruido en una zona que comenzó completamente igualada.
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Aunque se trata de una selección debutante, el plantel caboverdiano tiene una característica clara: casi todos sus futbolistas compiten fuera del país. La mayoría juega en clubes de Europa, con presencia en ligas como Portugal, España, Turquía, Países Bajos, Chipre, Rumania, Rusia, Hungría, Irlanda y Bulgaria.
Cuál es el valor total de la selección de Cabo Verde
Según Transfermarkt, el valor total de mercado de la selección de Cabo Verde es de 54,50 millones de euros.
Ese número la ubica lejos de las grandes potencias del Mundial, pero también muestra que no se trata de un plantel sin recorrido internacional. Varios de sus jugadores tienen experiencia en ligas europeas competitivas y algunos pertenecen a clubes de peso.
El futbolista más valioso del equipo es Logan Costa, defensor del Villarreal, con una cotización de 15 millones de euros. Detrás aparece Wagner Pina, jugador del Trabzonspor, con 11 millones de euros.
Los futbolistas más valiosos de Cabo Verde
El plantel de Cabo Verde tiene a sus principales valores en la defensa y en el mediocampo. Estos son algunos de los jugadores mejor cotizados:
- Logan Costa — Villarreal — 15 millones de euros
- Wagner Pina — Trabzonspor — 11 millones de euros
- Kevin Pina — Krasnodar — 5 millones de euros
- Sidny Lopes Cabral — Benfica — 4 millones de euros
- Telmo Arcanjo — Vitória de Guimarães — 3 millones de euros
- Hélio Varela — Maccabi Tel Aviv — 2,5 millones de euros
- Deroy Duarte — Ludogorets — 1,8 millones de euros
- Steven Moreira — Columbus Crew — 1,5 millones de euros
El caso de Logan Costa es el más fuerte por contexto y valor. El defensor aparece como la pieza de mayor peso económico del plantel y representa parte del crecimiento de una selección que armó su base con futbolistas de la diáspora.
Dónde juegan los futbolistas de Cabo Verde
La lista de Cabo Verde muestra una fuerte presencia de jugadores en el fútbol europeo. Portugal aparece como una de las ligas más representadas, algo lógico por el vínculo histórico y cultural entre ambos países.
También hay futbolistas en España, Turquía, Rusia, Estados Unidos, Rumania, Bulgaria, Israel, Chipre, Hungría, Irlanda, Finlandia y Emiratos Árabes Unidos.
Arqueros
- Vozinha — Chaves, Portugal
- Márcio Rosa — Montana, Bulgaria
- CJ dos Santos — San Diego FC, Estados Unidos
Defensores
- Steven Moreira — Columbus Crew, Estados Unidos
- Wagner Pina — Trabzonspor, Turquía
- João Paulo Fernandes — FCSB, Rumania
- Sidny Lopes Cabral — Benfica, Portugal
- Logan Costa — Villarreal, España
- Roberto “Pico” Lopes — Shamrock Rovers, Irlanda
- Kelvin Pires — SJK, Finlandia
- Ianique “Stopira” Tavares — Torreense, Portugal
- Diney Borges — Al-Bataeh, Emiratos Árabes Unidos
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Mediocampistas
- Jamiro Monteiro — PEC Zwolle, Países Bajos
- Telmo Arcanjo — Vitória de Guimarães, Portugal
- Yannick Semedo — Farense, Portugal
- Laros Duarte — Puskás Akadémia, Hungría
- Deroy Duarte — Ludogorets, Bulgaria
- Kevin Pina — Krasnodar, Rusia
Delanteros
- Ryan Mendes — Iğdır, Turquía
- Willy Semedo — Omonia Nicosia, Chipre
- Garry Rodrigues — Apollon Limassol, Chipre
- Jovane Cabral — Estrela Amadora, Portugal
- Nuno da Costa — İstanbul Başakşehir, Turquía
- Dailon Livramento — Casa Pia, Portugal
- Gilson Benchimol — Akron Tolyatti, Rusia
- Hélio Varela — Maccabi Tel Aviv, Israel
Portugal, una base fuerte en el plantel de Cabo Verde
El fútbol portugués tiene un peso importante dentro de la selección de Cabo Verde. Varios convocados juegan en clubes de Portugal o pasaron por ese país durante su carrera.
Esa presencia ayuda a explicar parte del perfil del equipo: un seleccionado con raíces africanas, mucha influencia de la diáspora y futbolistas formados o desarrollados en estructuras europeas.
Nombres como Vozinha, Stopira, Jovane Cabral, Yannick Semedo, Telmo Arcanjo y Dailon Livramento refuerzan esa conexión con Portugal.
Datos de Cabo Verde en el Mundial 2026
- Seleccionador: Bubista
- Grupo: H
- Rivales: España, Uruguay y Arabia Saudita
- Valor total del plantel: 54,50 millones de euros
- Jugador más valioso: Logan Costa, 15 millones de euros
- Ranking FIFA: 67°
- Debut mundialista: Mundial 2026
- Primer resultado: Cabo Verde 0-0 España