Francisco Calvo ficha por un gigante de Uruguay y sorprende a todos en Costa Rica: “Acuerdo por 2 años”

El legionario costarricense Francisco Calvo le pondrá fin a su etapa en el Al-Ettifaq para concretar un movimiento que absolutamente nadie tenía en el radar: llegará a reforzar las filas de un gigante de Sudamérica.

A sus 33 años, el defensor de 1,84 metros, que por tantos años defendió el uniforme de la Selección de Costa Rica, tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador del Club Nacional de Football, la histórica institución que pelea mano a mano con Peñarol por la hegemonía del fútbol uruguayo.

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Fabrizio Romano confirmó el traspaso

La sorpresiva noticia fue anunciada en exclusiva por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien a través de sus redes sociales informó los detalles de la negociación:

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“Francisco Calvo será nuevo jugador del Nacional de Uruguay, ya hay acuerdo verbal por 2 años“, añadió, minutos más tarde, el comunicador tico Kevin Jiménez.

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¿A qué equipo llega Francisco Calvo? Un repaso por el gigante uruguayo

El Club Nacional de Football fue fundado en Montevideo el 14 de mayo de 1899 tras la fusión de dos equipos: el Uruguay Athletic Club y el Montevideo Football Club.

Su nacimiento marcó un hito fundamental en la historia del deporte sudamericano, ya que fue el primer club de fútbol de la región fundado íntegramente por nacidos en el país (criollos), en una época donde los equipos solían ser creados y dirigidos por inmigrantes europeos. Por sus colores (rojo, azul y blanco), inspirados en la bandera del prócer charrúa José Gervasio Artigas, se ganaron el apodo de “Tricolores”.

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En la actualidad, el “Bolso” sigue siendo uno de los dos pilares fundamentales del fútbol uruguayo y uno de los clubes más prestigiosos de Sudamérica. Es protagonista constante de la Primera División y un participante habitual de la Copa Libertadores (ganador de tres ediciones). Además, su proyecto deportivo se sostiene fuertemente en su conocida “Cantera Inagotable”, de donde han surgido estrellas de talla mundial como el mismísimo Luis Suárez.

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La nueva casa de Francisco Calvo será el Estadio Gran Parque Central, situado en el barrio de La Blanqueada. Inaugurado el 25 de mayo de 1900, es un recinto legendario: fue sede de la Copa del Mundo de 1930 y albergó el primer partido en la historia de los Mundiales (Estados Unidos vs. Bélgica). Hoy, tras diversas modernizaciones, cuenta con un aforo aproximado de 34.000 espectadores.