Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming en Centroamérica

El encuentro se jugará en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium. con Cristiano Ronaldo como el protagonista principal.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un cruce que puede marcar el rumbo de ambos dentro de la zona.

El foco estará especialmente puesto en Cristiano Ronaldo, que buscará su primer gol en esta Copa del Mundo después del empate 1-1 ante RD Congo en el debut portugués. Para el equipo europeo, sumar de a tres aparece como una necesidad después de un estreno que dejó dudas.

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El encuentro se jugará en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium. Del otro lado estará un Uzbekistán que viene de perder 3-1 frente a Colombia en su presentación mundialista y que necesita reaccionar para no quedar demasiado condicionado antes de la última fecha.

A qué hora juegan Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Fox+ Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports y Telecadena (Televicentro)

Tigo Sports y Telecadena (Televicentro) El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports

Portugal busca su primera victoria en el Mundial 2026

Portugal llega a la segunda fecha con la obligación de mejorar la imagen que dejó en el debut. El empate 1-1 ante RD Congo lo dejó con 1 punto y sin demasiado margen dentro del Grupo K.

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El equipo portugués comenzó aquel encuentro con buenas señales y logró ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el control. Por eso, el duelo ante Uzbekistán aparece como una oportunidad para corregir rápido y acomodarse en la tabla antes del cierre de la fase de grupos.

La atención también estará sobre Cristiano Ronaldo. El capitán luso no pudo marcar en el estreno y buscará tener más peso en ataque ante un rival que, en la previa, aparece como el más accesible de la zona.

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Antes del Mundial, Portugal había tenido una preparación positiva. Venció a Nigeria, Chile y Estados Unidos, y empató contra México. Ahora necesita transformar esas buenas sensaciones previas en su primera victoria dentro de la Copa del Mundo.

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Uzbekistán quiere recuperarse después del golpe inicial

Uzbekistán llega al cruce contra Portugal con la urgencia de sumar. En su debut mundialista, perdió 3-1 ante Colombia y quedó en el último lugar del Grupo K después de la primera fecha.

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Más allá de la derrota, el seleccionado asiático tuvo un momento histórico: convirtió su primer gol en una Copa del Mundo. Ese tanto marcó un hito para un equipo que disputa el torneo por primera vez y que busca competir en una zona exigente.

El desafío ante Portugal será todavía mayor. Uzbekistán enfrentará a una selección con más experiencia, más jerarquía individual y figuras de peso internacional. Para mantenerse con vida, necesita al menos puntuar y evitar una segunda caída consecutiva.

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En la previa del torneo, Uzbekistán tuvo resultados variados: perdió ante Países Bajos y Canadá, cayó por penales después de igualar 0-0 contra Venezuela y venció a Gabón. Esa preparación mostró un equipo competitivo, aunque todavía con altibajos.

Tabla de posiciones del Grupo K

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Quién es el árbitro de Portugal vs. Uzbekistán

El partido entre Portugal y Uzbekistán tendrá arbitraje marroquí. Jalal Jiyed será el juez principal del encuentro en Houston.

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Árbitro principal: Jalal Jiyed (Marruecos)

Jalal Jiyed (Marruecos) Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Zakaria Brinsi (Marruecos) Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Mostafa Akarkad (Marruecos) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) VAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) Asistente VAR 1: Hamza El Fariq (Marruecos)

Hamza El Fariq (Marruecos) Asistente VAR 2: Hernán Mastrángelo (Argentina)

Hernán Mastrángelo (Argentina) Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)