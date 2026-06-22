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Mundial 2026

Tras los ganes de Noruega y Francia: así quedó la tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026

La tabla de posiciones en el Grupo I del Mundial 2026 llega empatada a la última fecha, con Francia y Noruega peleando por el primer lugar.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Mbappé y Haaland jugarán una "final" en la última fecha.
© GettyMbappé y Haaland jugarán una "final" en la última fecha.

Con un doblete de Kylian Mbappé, Francia se impuso 3-0 a Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Con este resultado en el Philadelphia Stadium, los galos cruzaban los dedos para que Noruega no sume ante Senegal, pero terminó ganándole 3-2 en Nueva Jersey impulsada por el doblete de Erling Haaland.

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026

Cómo se juega la última fecha del Grupo I

La tercera fecha del Grupo I se disputará el viernes 26 de junio, con los dos partidos a la misma hora (1:00 p.m. de Centroamérica y 2:00 de Panamá):

  • Noruega vs. Francia
  • Senegal vs. Irak
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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo I todavía puede tener escenarios de empate en puntos con Francia y Noruega. Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.

El orden de desempate es:

  • Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.
  • Diferencia de gol en esos partidos.
  • Goles convertidos en esos partidos.
  • Diferencia de gol general del grupo.
  • Goles convertidos en todo el grupo.
  • Conducta deportiva.
  • Ranking FIFA.
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Quiénes clasifican a 16avos de final en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, la fase de grupos tiene un formato distinto al de ediciones anteriores. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, no solo avanzan los dos primeros de cada zona.

La clasificación a los dieciseisavos de final se reparte de la siguiente manera:

  • Los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa.
  • También clasifican los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.
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