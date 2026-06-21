Vozinha vuelve al arco de Cabo Verde con su madre en la tribuna: el final feliz de la historia que emocionó al Mundial 2026

La madre del héroe de Cabo Verde no había logrado reunir a tiempo el dinero necesario para viajar al Mundial 2026. ¿Cambió su situación?

El arquero sensación de Cabo Verde volverá a atajar por el Mundial 2026 ante Uruguay, en Miami, y lo hará con su madre en la tribuna después de una historia que se volvió viral tras el empate ante España.

La actuación de Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, todavía sigue dando vueltas. A sus 40 años, el arquero del Chaves de Portugal sostuvo el 0-0 contra La Furia con la valla invicta y siete atajadas, una marca que hasta ahora solo quedó por debajo de la noche monumental de Eloy Room, quien sacó 15 pelotas en el empate de Curazao ante Ecuador.

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Antes del Mundial, el veterano futbolista rondaba los 20.000 seguidores en redes sociales. Después de su actuación consagratoria, su nombre explotó a nivel global y su cuenta de Instagram pasó a moverse en cifras millonarias.

Vozinha llevó a la bandera de Cabo Verde a ondear en lo más alto del fútbol mundial (Getty Images).

La historia de su madre y el problema con la visa

Después del debut, Vozinha contó con la voz entrecortada que su madre, Ana Cándida Évora, no había podido viajar a Estados Unidos por un problema con el visado y los costos del trámite. El arquero explicó que la familia no había logrado reunir a tiempo el dinero necesario para completar el proceso.

Además del pasaje y el alojamiento, estaba en juego una fianza migratoria de 15.000 dólares que Estados Unidos exigía a ciudadanos de una docena de países. Esa medida terminó siendo cancelada para quienes tuvieran entradas para partidos del Mundial, y la situación de la madre de Vozinha empezó a moverse con rapidez.

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En Estados Unidos, el caso llegó hasta Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes y único miembro del Congreso con ascendencia caboverdiana.

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El congresista demócrata Hakeem Jeffries puso manos a la obra para destrabar la situación de la mamá de Vozinha (Getty Images).

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Jeffries tomó contacto con el secretario de Estado Marco Rubio y pidió que el Departamento de Estado hiciera todo lo posible para que Ana Cándida Évora pudiera viajar a Miami para el partido contra Uruguay.

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La gestión tuvo final feliz. En la previa del encuentro, madre e hijo pudieron reencontrarse y Ana Cándida envió un mensaje de apoyo para la selección a través de los canales oficiales de la FIFA.

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Cabo Verde se juega puntos importantes ante Uruguay, pero para su arquero ya hay una victoria asegurada antes del primer remate: esta vez, su madre sí estará alentándolo desde la grada.