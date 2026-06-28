En qué estadio juegan Sudáfrica vs. Canadá en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Canadá tuvo que salir de su casa para los 16avos de final y en este estadio jugará ante Sudáfrica en el Mundial 2026.

Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo 28 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el primer partido de la fase de eliminación directa y único duelo del día.

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El encuentro se jugará en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California. Será un cruce histórico: por primera vez se juegan los 16avos de final en una Copa del Mundo.

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Sudáfrica llega después de terminar segunda en el Grupo A, detrás de México. Canadá, uno de los anfitriones del torneo, avanzó como segundo del Grupo B, por debajo de Suiza. El ganador seguirá en carrera; el perdedor quedará eliminado.

Dónde juegan Sudáfrica vs. Canadá

El partido entre Sudáfrica y Canadá se disputará en el Los Angeles Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el SoFi Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y del complejo de entretenimiento de Hollywood Park.

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El SoFi Stadium fue inaugurado en 2020 y es la casa de los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, dos franquicias de la NFL. También ha recibido finales, conciertos internacionales, eventos de gran escala y partidos de fútbol, por lo que llega al Mundial con una estructura preparada para partidos de alta demanda.

Para Sudáfrica vs. Canadá, la sede tendrá un valor especial: será el primer escenario de los 16avos de final del torneo. Después de una fase de grupos con 48 selecciones, Los Ángeles abrirá el tramo en el que cada partido define continuidad o eliminación.

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Los Angeles Stadium, una sede moderna y cubierta

El SoFi Stadium es uno de los estadios más modernos del Mundial 2026.

Su estructura se destaca por una cubierta translúcida fija que protege las tribunas y el campo, aunque no funciona como un techo retráctil tradicional. Esa característica permite controlar mejor la experiencia del público sin convertirlo en un estadio cerrado al estilo de otros recintos de la NFL.

Otro de sus rasgos más reconocibles es la pantalla oval suspendida sobre el campo, conocida como Infinity Screen, una de las más llamativas del deporte estadounidense. Ese elemento forma parte de la identidad visual del estadio y refuerza la sensación de evento de gran escala.

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Para el Mundial, el recinto utiliza el nombre de Los Angeles Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, como ocurre con varias sedes estadounidenses, debió adaptarse a las exigencias del fútbol internacional, incluida la instalación de una superficie de césped natural para el torneo.

Capacidad del Los Angeles Stadium para el Mundial 2026

El Los Angeles Stadium tiene una capacidad cercana a los 70.000 espectadores para el Mundial 2026, aunque el aforo puede variar según la configuración FIFA de cada partido.

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No es la sede más grande del torneo, pero sí una de las más imponentes por infraestructura, tecnología y ubicación. Su diseño moderno, su cubierta translúcida, sus zonas premium y su conexión con el ecosistema deportivo de Los Ángeles lo convierten en uno de los recintos centrales de la Copa del Mundo.

Además, el SoFi Stadium ya está acostumbrado a eventos de máxima exposición. Allí se jugaron partidos de NFL, finales, conciertos de artistas internacionales y otros eventos masivos. Para este Mundial, también fue elegido para recibir encuentros de eliminación directa, incluido un partido de cuartos de final.

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Para Sudáfrica vs. Canadá, el marco será especial por el contexto: el primer duelo de 16avos, el único partido del día y un cruce entre dos selecciones que buscan dar un paso inédito en su historia mundialista reciente.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Los Angeles Stadium

El Los Angeles Stadium recibe ocho partidos en el Mundial 2026, incluidos cinco de fase de grupos, dos cruces de 16avos de final y un partido de cuartos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Estados Unidos 4-1 Paraguay — Grupo D, 12 de junio.

— Grupo D, 12 de junio. Irán 2-2 Nueva Zelanda — Grupo G, 15 de junio.

— Grupo G, 15 de junio. Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B, 18 de junio.

— Grupo B, 18 de junio. Bélgica 0-0 Irán — Grupo G, 21 de junio.

— Grupo G, 21 de junio. Turquía 3-2 Estados Unidos — Grupo D, 25 de junio.

— Grupo D, 25 de junio. Sudáfrica vs. Canadá — 16avos de final, 28 de junio.

— 16avos de final, 28 de junio. 16avos de final — 2 de julio.

— 2 de julio. Cuartos de final — 10 de julio.

ver también Predicción Canadá vs. Sudáfrica: resultado exacto y goleadores del primer clasificado a octavos de final, según la IA

Sudáfrica hizo historia en el Grupo A

Sudáfrica llega a los 16avos de final después de una fase de grupos muy exigente.

El equipo africano perdió 2-0 contra México en el partido inaugural, empató 1-1 ante República Checa y luego venció 1-0 a Corea del Sur. Ese triunfo en la última fecha le permitió terminar segundo del Grupo A y avanzar a la fase eliminatoria.

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Para Bafana Bafana, el cruce contra Canadá tiene un valor enorme. Es la primera vez que Sudáfrica alcanza una ronda eliminatoria en una Copa del Mundo, por lo que cada minuto en Los Ángeles tendrá peso histórico.

Canadá quiere aprovechar su impulso como anfitrión

Canadá también llega a una instancia inédita.

El equipo de Jesse Marsch empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina, goleó 6-0 a Qatar y perdió 2-1 ante Suiza en la última fecha. Con esos resultados terminó segundo del Grupo B y consiguió el boleto a los 16avos.

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Aunque jugará fuera de Canadá, el equipo norteamericano llega como uno de los anfitriones del Mundial y con una generación que quiere dar otro salto competitivo. Ante Sudáfrica tendrá una oportunidad muy concreta: ganar su primer partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Datos de Sudáfrica vs. Canadá

Partido: Sudáfrica vs. Canadá.

Sudáfrica vs. Canadá. Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: domingo 28 de junio.

domingo 28 de junio. Ciudad: Inglewood, California.

Inglewood, California. Estadio: SoFi Stadium / Los Angeles Stadium.

SoFi Stadium / Los Angeles Stadium. Capacidad: cerca de 70.000 espectadores.

cerca de 70.000 espectadores. Contexto: primer partido de los 16avos de final y único encuentro del día.

primer partido de los 16avos de final y único encuentro del día. Premio: el ganador avanza a octavos de final.