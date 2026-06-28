Predicción Mundial 2026: resultados exactos de 16avos y las selecciones que pasarán a octavos de final, según la IA

La Inteligencia Artificial ha dado su veredicto para los 16avos de final del Mundial 2026 y las selecciones que avanzarán de ronda.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y los 32 mejores equipos ya están listos para los mano a mano en los 16vos de final. Con el cuadro definido, la Selección Argentina ya sabe que le tocó el lado derecho del camino, compartiendo zona con casi todos los equipos sudamericanos (excepto Paraguay).

Publicidad

Esto significa que las grandes potencias europeas como España, Francia, Alemania y Portugal quedaron del otro lado, y los campeones del mundo solo podrían cruzar a franceses o españoles en una hipotética final.

Para calmar la ansiedad de los hinchas, en Fútbol Centroamérica decidimos consultarle a la Inteligencia Artificial (Gemini) cómo terminará cada uno de los partidos. La IA simuló el torneo y dio sus impactantes pronósticos.

ver también José Córdoba hace una fuerte denuncia contra Inglaterra y la FIFA tras la eliminación de Panamá del Mundial 2026

Los 16vos de final según la Inteligencia Artificial

Alemania vs. Paraguay: Los europeos imponen su ritmo y avanzan con un cómodo 2-0 .

Los europeos imponen su ritmo y avanzan con un cómodo . Francia vs. Suecia: Kylian Mbappé y su equipo no perdonan: victoria de los Blues por 3-1 .

Kylian Mbappé y su equipo no perdonan: victoria de los Blues por . Sudáfrica vs. Canadá: Un partido de ida y vuelta que los norteamericanos se llevan por 2-1 en el segundo tiempo.

Un partido de ida y vuelta que los norteamericanos se llevan por en el segundo tiempo. Países Bajos vs. Marruecos: Una batalla táctica durísima que los neerlandeses logran destrabar en el alargue por 1-0 .

Una batalla táctica durísima que los neerlandeses logran destrabar en el alargue por . Portugal vs. Croacia: Un partidazo europeo que se define por detalles mínimos: pasa Portugal ganando 2-1 .

Un partidazo europeo que se define por detalles mínimos: pasa Portugal ganando . España vs. Austria: El juego de toque de la Roja asfixia a los austríacos: triunfo español por 2-0 .

El juego de toque de la Roja asfixia a los austríacos: triunfo español por . EE.UU. vs. Bosnia: Los locales hacen pesar su casa y se imponen físicamente con un claro 3-1 .

Los locales hacen pesar su casa y se imponen físicamente con un claro . Bélgica vs. Senegal: Llegó el primer gran batacazo. Los africanos sorprenden a una Bélgica en reconstrucción y avanzan al ganar 2-1 .

Llegó el primer gran batacazo. Los africanos sorprenden a una Bélgica en reconstrucción y avanzan al ganar . Brasil vs. Japón: Los asiáticos asustan con su velocidad, pero las estrellas brasileñas salvan el día: 2-1 para la Verdeamarela.

Los asiáticos asustan con su velocidad, pero las estrellas brasileñas salvan el día: para la Verdeamarela. Costa de Marfil vs. Noruega: Erling Haaland pelea solo contra el mundo. El orden de los marfileños pesa más y ganan 1-0 .

Erling Haaland pelea solo contra el mundo. El orden de los marfileños pesa más y ganan . México vs. Ecuador: Un duelo americano muy picante. La potencia física de la Tri ecuatoriana define la historia sobre el final: 2-1 y eliminación para el Tri mexicano.

Un duelo americano muy picante. La potencia física de la Tri ecuatoriana define la historia sobre el final: y eliminación para el Tri mexicano. Inglaterra vs. RD Congo: Los ingleses dominan el balón de principio a fin y golean sin despeinarse por 3-0 .

Los ingleses dominan el balón de principio a fin y golean sin despeinarse por . Argentina vs. Cabo Verde: La Scaloneta saca chapa de campeón desde el arranque y se lleva un triunfo muy tranquilo por 3-0 .

La Scaloneta saca chapa de campeón desde el arranque y se lleva un triunfo muy tranquilo por . Australia vs. Egipto: Mohamed Salah no puede cargar con todo su equipo. En un partido muy trabado, los australianos ganan 1-0 con un gol de pelota parada.

Mohamed Salah no puede cargar con todo su equipo. En un partido muy trabado, los australianos ganan con un gol de pelota parada. Suiza vs. Argelia: Fieles a su estilo ordenado y aburrido, los suizos consiguen el boleto ganando por la mínima: 1-0 .

Fieles a su estilo ordenado y aburrido, los suizos consiguen el boleto ganando por la mínima: . Colombia vs. Ghana: Luis Díaz y el gran presente de los cafeteros son demasiada presión para los africanos: victoria de Colombia por 2-0.

ver también Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el cierre de la fase de grupos

Si los pronósticos de la Inteligencia Artificial se cumplen a la perfección, los octavos de final nos regalarán partidos de un nivel impresionante.

Publicidad

Así quedarían los cruces de octavos

Alemania vs. Francia

Canadá vs. Países Bajos

Portugal vs. España

EE.UU. vs. Senegal

Brasil vs. Costa de Marfil

Ecuador vs. Inglaterra

Argentina vs. Australia (¿Se repite la historia de Qatar 2022?)

Suiza vs. Colombia

En resumen

Se definieron los 32 clasificados a los 16vos de final; Argentina quedó en el lado derecho junto a la mayoría de los sudamericanos, lo que significa que solo jugaría contra potencias como Francia o España en una posible final.

La Inteligencia Artificial simuló todos los partidos de la llave y determinó los triunfos de los favoritos (como Argentina, Brasil y Colombia), dejando fuera a México ante Ecuador y metiendo a Senegal como el gran batacazo eliminando a Bélgica.

Si las predicciones se cumplen, la siguiente ronda nos regalarán partidazos espectaculares como un clásico europeo entre Portugal y España, un choque de gigantes con Alemania frente a Francia, y la repetición del Argentina contra Australia de Qatar 2022.