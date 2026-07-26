El Mundial 2026 le cambió la vida: brilló con su selección y ahora el Real Madrid paga 100 millones por su fichaje

Después de varios tirones con el PSG, el Real Madrid se hace con uno de los mejores jóvenes de la Copa del Mundo 2026.

Este domingo, después de varios rumores sobre una disputa con el París Saint-Germain, el Real Madrid se hizo de los servicios de Yan Diomandé, figura estelar de Costa de Marfil en el Mundial 2026, y se prepara para volver a sumar títulos en esta nueva temporada.

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El periodista Fabrizio Romano lo comunicó a través de sus redes sociales. “Acuerdo cerrado esta noche con el RB Leipzig por una cifra superior a los 100 millones de euros por el extremo marfileño“, anunció el especialista de traspasos en el fútbol.

Y agregó: “Diomandé volará a Madrid esta semana para someterse a pruebas médicas y firmar el contrato hasta junio de 2031“. Después de varias idas y vueltas, finalmente el equipo blanco desembolsa una cifra que parece excesiva para muchos.

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El Merengue se anticipó a grandes clubes de Europa. PSG, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Bayern Munich, Chelsea y Arsenal preguntaron al Leipzig por su contratación, pero finalmente el Real Madrid logra quedarse con una de las revelaciones del Mundial 2026.

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Yan Diomandé es la tercera compra más cara en la historia del Real Madrid

El extremo derecho se convierte con esta cifra en el tercer fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Se posiciona por detrás de Jude Bellingham, que llegó a cambio de 127 de millones de euros, y de Eden Hazard, por el que pagaron poco más de 120 millones.

Apenas cuatro partidos en la Copa del Mundo fueron suficientes para que los gigantes de Europa posaran sus ojos en él. Se lució en todos los encuentros, aunque apenas aportó una asistencia en la victoria contra Curazao en la fase de grupos.

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En resumen