Predicción Canadá vs. Sudáfrica: resultado exacto y goleadores del primer clasificado a octavos de final, según la IA

La Inteligencia Artificial adelantó cómo saldrá el partido y quién será el primer clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá y Sudáfrica abren la llave de eliminación directa del Mundial 2026. Después del cierre de la fase de grupos este sábado, ambos protagonizan el primer partido de la ronda de 16avos de final. Será el único juego de este domingo 28 de junio.

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Los dos seleccionados finalizaron en la segunda posición de sus respectivos grupos y también obtuvieron cuatro puntos. Canadá empató en el debut contra Bosnia, goleó a Qatar en la segunda jornada y en la última perdió el primer puesto a manos de Suiza tras caer por 2-1.

Sudáfrica, por su parte, no tuvo un buen comienzo en el partido inaugural ante México. Los Bafana Bafana perdieron por 2-0 y parecía que, con el nivel de Corea del Sur, quedarían eliminados. Sin embargo, la victoria en la última fecha los dejó en el segundo lugar.

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En la previa de este partido tan importante para la historia de ambos países, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuál es su predicción en el resultado y quiénes serán los goleadores.

Resultado exacto y goleadores del partido de 16avos de final de Canadá vs. Sudáfrica

Según Gemini, el encuentro quedará a favor de Canadá por 2-1. Su principal argumento es que Sudáfrica cederá el balón y dejará a los locales atacar en el último tercio del campo, zona en la que Jesse Marsch cuenta con figuras de gran nivel y jerarquía.

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En cuanto a los goleadores, propuso los nombres de Jonathan David y Alphonso Davies, quien volvería a ser titular, por el lado de Canadá. Además, en Sudáfrica podría aparecer Teboho Mokoena, única punta de lanza que tendrán los Bafana Bafana para el contragolpe.

Así quedó armado el cuadro de 16avos de final