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Mundial 2026

Sudáfrica 0-0 Canadá EN VIVO: entretiempo – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto del partido Sudáfrica vs. Canadá, que abre los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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© GettySiga EN VIVO y ONLINE a Canadá vs. Sudáfrica por los 16avos del Mundial.

Sudáfrica y Canadá se enfrentarán este domingo en el que será el primer cruce de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho compromiso entre ambas selecciones, que clasificaron al finalizar segundas en los grupos A y B, será albergado por el Estadio Los Ángeles.

Recordemos que si persiste el empate, en esta ronda de “mata-mata” se jugarán primero los tiempos extra. Y si la paridad persiste al cabo de esa media hora, habrá lanzamientos desde el punto penal para definir quién pasa a octavos.

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Canadá necesita volver al gane luego de perder 1-2 con Suiza en la última fecha de la fase de grupos. Mientras que los sudafricanos dieron un golpe histórico al pasar de ronda por primera vez en una Copa del Mundo gracias al triunfo 1-0 sobre Corea del Sur con el gol de Thapelo Maseko.

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¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

Tras un final intenso, Sudáfrica y Canadá se van 0-0 al entretiempo.

47' PT - ¡Canadá reclamó penal!

Tras el contacto dentro del área, los norteamericanos pidieron infracción, pero el árbitro y el VAR no coincidieron.

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44' PT - ¡MILAGRO EN EL ÁREA DE SUDÁFRICA!

En dos ocasiones sacaron la pelota en la línea. De esta manera, Canadá estuvo muy cerca de convertir el primer gol del partido.

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41' PT - Avisó Oluwaseyi

El delantero de Canadá ganó de cabeza en el área rival, pero su remate se fue desviado.

34' PT - ¡Avisó Oluwaseyi!

Tras un error en la salida de Sudáfrica, Canadá tuvo una chance para romper el cero. Sin embargo, el arquero africano se quedó con el disparo del atacante norteamericano.

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25' PT - Se interrumpió el partido

Por el Hydration Break, se frena el encuentro brevemente.

22' PT - Sin chances claras

Todavía no generaron jugadas de peligro real contra los arcos.

15' PT - Se miden en el inicio

Sudáfrica y Canadá no logran imponer condiciones en el arranque del partido.

9' PT - Respondió Canadá

Laryea desbordó, entró al área y tiró el centro por lo bajo, pero fue bloqueado con lo justo antes de que la empujen los delanteros canadienses.

5' PT - Lo tuvo Sudáfrica

Mokoena remató de media distancia, pero el arquero canadiense desvió el peligro.

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¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Sudáfrica y Canadá ya juegan los 16avos de final del Mundial 2026.

¡Salen los futbolistas!

Los protagonistas de Sudáfrica y Canadá ya están sobre el césped del estadio.

¡Estadio lleno para Sudáfrica - Canadá!

Como se esperaba, Los Angeles Stadium está repleto de fanáticos para vivir el primer cruce mata-mata del Mundial.

Duelo de debutantes

Cabe destacar que es la primera vez que Sudáfrica y Canadá disputan un duelo de eliminación directa en una Copa del Mundo de la FIFA.

Los futbolistas, en la entrada en calor

Los protagonistas realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.

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¿Qué pasa si hay empate?

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

¿Por qué no juega Alphonso Davies?

El crack no jugó ni un minuto en lo que va del Mundial, a pesar de ser la máxima figura. Conocé el motivo...

¡ASÍ FORMA CANADÁ!

Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito, Richie Laryea; Stephen Eustaquio, Liam Millar, Nathan Saliba; Jonathan David, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan.

¡ASÍ FORMA SUDÁFRICA!

Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko, Evidence Makgopa.

¿Dónde juegan Sudáfrica - Canadá?

El escenario designado es el imponente Los Angeles Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como SoFi Stadium), ubicado en la ciudad de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

SoFi Stadium, Los Angeles

SoFi Stadium, Los Angeles

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Los árbitros del partido

  • Árbitro: João Pinheiro
  • Asistente 1: Bruno Jesus
  • Asistente 2: Luciano Maia
  • Cuarto árbitro: Omar Al Ali
  • Quinto árbitro: Mohamed Alhammadi
  • VAR: Tiago Martins

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