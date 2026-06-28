Sudáfrica 0-0 Canadá EN VIVO: entretiempo – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto del partido Sudáfrica vs. Canadá, que abre los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Sudáfrica y Canadá se enfrentarán este domingo en el que será el primer cruce de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho compromiso entre ambas selecciones, que clasificaron al finalizar segundas en los grupos A y B, será albergado por el Estadio Los Ángeles.

Recordemos que si persiste el empate, en esta ronda de “mata-mata” se jugarán primero los tiempos extra. Y si la paridad persiste al cabo de esa media hora, habrá lanzamientos desde el punto penal para definir quién pasa a octavos.

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Canadá necesita volver al gane luego de perder 1-2 con Suiza en la última fecha de la fase de grupos. Mientras que los sudafricanos dieron un golpe histórico al pasar de ronda por primera vez en una Copa del Mundo gracias al triunfo 1-0 sobre Corea del Sur con el gol de Thapelo Maseko.