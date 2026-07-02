En qué estadio juegan Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Uno de los dos vuelve a casa, Portugal y Croacia se miden por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce europeo que tendrá como escenario el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field, ubicado en Toronto, Canadá.

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El partido será el segundo de la jornada del jueves, después de España vs. Austria y antes de Suiza vs. Argelia. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará al vencedor del duelo entre españoles y austríacos.

Portugal llega como segundo del Grupo K, después de una fase inicial con altibajos. Croacia, por su parte, fue segunda del Grupo L y logró reponerse tras una derrota dura en el debut contra Inglaterra.

Dónde juegan Portugal vs. Croacia

El partido entre Portugal y Croacia se disputará en el Toronto Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el BMO Field durante el Mundial 2026.

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El estadio está ubicado en Toronto, Ontario, muy cerca del lago Ontario y dentro del predio de Exhibition Place. Es la casa de Toronto FC, de la MLS, y de los Toronto Argonauts, de la Canadian Football League.

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El BMO Field fue inaugurado en 2007 y es uno de los recintos más futboleros de Canadá. A diferencia de varios estadios mundialistas de Estados Unidos, que habitualmente funcionan como sedes de NFL, el estadio de Toronto nació con una identidad más ligada al fútbol.

Para Portugal vs. Croacia, el escenario tendrá una particularidad: será un cruce de eliminación directa en la sede más pequeña del Mundial. Eso puede generar un ambiente más compacto, con mayor cercanía entre el público y el campo de juego.+

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Toronto Stadium, una sede abierta y con identidad futbolera

El Toronto Stadium es una de las dos sedes canadienses del Mundial 2026, junto con el BC Place de Vancouver.

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Su estructura es a cielo abierto y su ubicación en Exhibition Place lo conecta directamente con el frente lacustre de la ciudad. No tiene el perfil gigantesco de otros recintos del torneo, pero ofrece una experiencia distinta: más cercana, urbana y vinculada al fútbol de clubes y selecciones.

El estadio también tiene valor simbólico para Canadá. Allí se jugó el debut de la selección canadiense en este Mundial como anfitriona y fue uno de los escenarios elegidos para mostrar el crecimiento del fútbol en el país.

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Para la Copa del Mundo, el recinto utiliza el nombre de Toronto Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, fue adaptado con ampliaciones temporales, mejoras en sectores de hospitalidad, tecnología, accesos, áreas operativas y superficie de juego.

Capacidad del Toronto Stadium para el Mundial 2026

El Toronto Stadium tiene una capacidad cercana a los 45.000 espectadores para el Mundial 2026, lo que lo convierte en el estadio de menor aforo entre las sedes del torneo.

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Esa dimensión no necesariamente le quita peso. Al contrario: en un partido de eliminación directa, un recinto más compacto puede amplificar la presión. Cada avance, cada falta cerca del área y cada intervención del arquero se sienten con otra proximidad.

El estadio cuenta con tribunas cercanas al campo, sectores premium, zonas de hospitalidad y una configuración preparada especialmente para la Copa del Mundo. La ampliación temporal fue clave para cumplir con los requisitos de FIFA sin perder la identidad original del recinto.

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Para Portugal vs. Croacia, el marco puede ser especial. No será un partido en una sede monumental, sino en un estadio más cerrado, más cercano al público y con dos selecciones acostumbradas a competir en noches de máxima tensión.

Los partidos del Mundial 2026 en el Toronto Stadium

El Toronto Stadium tendrá seis partidos en el Mundial 2026: los cinco que pasaron de fase de grupos y este cruce de 16avos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B, 12 de junio.

— Grupo B, 12 de junio. Ghana 1-0 Panamá — Grupo L.

— Grupo L. Alemania vs. Costa de Marfil — Grupo E.

— Grupo E. Panamá 0-1 Croacia — Grupo L.

— Grupo L. Senegal vs. Iraq — Grupo I.

— Grupo I. Portugal vs. Croacia — 16avos de final, 2 de julio.

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Datos de Portugal vs. Croacia

Partido: Portugal vs. Croacia.

Portugal vs. Croacia. Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: jueves 2 de julio.

jueves 2 de julio. Ciudad: Toronto, Canadá.

Toronto, Canadá. Estadio: BMO Field / Toronto Stadium.

BMO Field / Toronto Stadium. Capacidad: cerca de 45.000 espectadores.

cerca de 45.000 espectadores. Contexto: Portugal fue segundo del Grupo K; Croacia fue segunda del Grupo L.

Portugal fue segundo del Grupo K; Croacia fue segunda del Grupo L. Premio: el ganador avanza a octavos de final y enfrentará al vencedor de España vs. Austria.