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Mundial 2026

Portugal eliminó a Croacia y enfrentará a España: cuándo y dónde juegan los octavos de final del Mundial 2026

Portugal se clasificó a los octavos de final tras vencer a Croacia por 2-1 en un final con un enorme suspenso.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los lusitanos están en los octavos de final.
© Getty ImagesLos lusitanos están en los octavos de final.

Este jueves, Portugal derrotó a Croacia por 2-1 en los 16avos de final del Mundial 2026. Los lusitanos comenzaron abajo en el marcador, pero lograron revertir el duelo gracias a los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos.

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Con este triunfo agónico, que tuvo de todo sobre el final con el gol anulado a los croatas, el combinado comandado por Roberto Martínez se clasificó a los octavos de final. El cuadro luso se medirá contra España, que en el primer turno había eliminado a Austria por 3-0.

Portugal y España se verán las caras el próximo lunes 6 de julio buscando un lugar entre los mejores ocho de la Copa del Mundo. El ganador de este encuentro entre europeos irá frente al vencedor del duelo de Estados Unidos vs. Bélgica.

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¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs. España por los octavos de final?

El recinto elegido para el cruce entre españoles y portugueses el lunes 6 de julio es el Dallas Stadium. El juego está programado para la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 p.m. de Panamá).

Noticia en desarrollo.

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