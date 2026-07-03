Desató la furia en Panamá: lo que hizo Adalberto Carrasquilla con Pumas tras no jugar el Mundial 2026

El mediocampista de Panamá ya se encuentra en México después de lo que fue la participación de los Canaleros en el Mundial.

Adalberto Carrasquilla se despidió del Mundial 2026 sin haber sumado ni un minuto en la fase de grupos. El mediocampista fue convocado porque se esperaba que mejore de su lesión muscular, pero finalmente no llegó a recuperarse y ocupó un lugar en la lista de Panamá sin jugar.

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El mediocampista panameño terminó la concentración con los Canaleros y ya se unió a los entrenamientos de Pumas, donde ya trabaja con normalidad junto al resto de los compañeros. Esto último generó una ola de comentarios en su contra.

Justo después del regreso del seleccionado canalero a Panamá, Carrasquilla logró recuperarse de la lesión que arrastraba desde que jugó la final de la Liga MX contra Cruz Azul a finales de mayo.

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Adalberto Carrasquilla ya entrena con Pumas tras el Mundial 2026

Estas imágenes de Adalberto Carrasquilla generaron enojo entre los aficionados panameños, ya que no vieron al futbolista en los partidos que disputó la Marea Roja en el Grupo L del Mundial 2026. También despertó la bronca porque Thomas Christiansen pudo haber llevado a otro jugador en su lugar.

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Pumas se prepara para volver a disputar una nueva temporada de la Liga MX. El equipo universitario hace su estreno en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio frente al Pachuca, rival al que eliminaron en las semifinales del Clausura.

Carrasquilla tendrá nuevo entrenador después de la salida de Efraín Juárez. El elegido por el combinado felino fue Esteban Solari, que justamente dejó de ser el DT de Pachuca en mayo. El argentino firmó su contrato por dos temporadas.

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En resumen