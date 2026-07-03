ElL 10 croata apuntó contra el VAR y la FIFA sacó un comunicado en el que explicó la decisión que terminó con los lusos en 8vos de final.

La victoria de Portugal por 2-1 ante Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026 dejó mucha polémica. El encuentro, disputado en Toronto, estuvo marcado por un cierre electrizante y una decisión arbitral que ahogó el grito agónico de los balcánicos, decretando el fin de la carrera internacional de Luka Modrić y la clasificación del equipo de Cristiano Ronaldo.

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Tras el juego, mientras el capitán croata disparó sin filtros contra el uso del VAR, la FIFA no tardó en salir a responder con pruebas tecnológicas irrefutables.

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La furia de Modrić: “Al VAR lo usan mal”

La polémica estalló en el minuto 102 del partido. Joško Gvardiol anotó lo que parecía ser el 2-2 que llevaba el trámite al tiempo suplementario. Sin embargo, a instancias del VAR, el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego derivado de un supuesto roce previo del delantero croata Igor Matanović.

Consumada la eliminación en el que fue su último partido mundialista, Luka Modrić no ocultó su indignación. “El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado. Y si no toca el balón, no era fuera de juego”, sentenció el mediocampista.

La desazón de Modric tras la eliminación. (Getty Images)

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El 10 croata fue más allá y denunció que la tecnología se utiliza de forma selectiva: “Cuando se introdujo el VAR dije que no me gustaba. Lo usan mal, de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris”. Además, cuestionó un polémico penal cobrado a favor de los lusos al asegurar que “si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría entrado”.

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La respuesta de la FIFA y el chip de la verdad

Ante las fuertes declaraciones de una leyenda como Modrić y la inconformidad de gran parte del público, la FIFA emitió un comunicado oficial para explicar el fallo, apoyándose en la innovadora tecnología implementada en este Mundial.

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Lejos de tratarse de una “zona gris”, la casa madre del fútbol mundial justificó la anulación basándose en los datos arrojados por la pelota oficial del torneo.

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“Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la Adidas Trionda, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el tanto”, detalló el comunicado de la FIFA.

La explicación técnica radica en los sensores IMU que se encuentran alojados dentro del balón. Estos sensores son capaces de detectar hasta el más mínimo roce, imperceptible para el ojo humano o las cámaras de televisión convencionales. En la transmisión oficial, esta evidencia fue mostrada a los espectadores a través de un “gráfico de latido cardíaco” (similar a un electrocardiograma) en el momento exacto en que Matanović peinó la pelota.

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Pulgar arriba: Cristiano está en 8vos y jugará ante España. (Getty Images)

De esta manera, la tecnología respaldó la decisión de la terna arbitral, echando por tierra los reclamos croatas. Portugal y Cristiano Ronaldo siguen en carrera y ya piensan en su cruce de octavos de final frente a España, mientras que el fútbol despide en medio de la impotencia y la polémica a Luka Modrić, uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos.

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En síntesis