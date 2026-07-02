Predicción Portugal vs. Croacia: resultado exacto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026 según la IA

En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para el duelo entre Portugal y Croacia.

Portugal y Croacia protagonizan este jueves 2 de julio uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo luso llega capitaneado por Cristiano Ronaldo y con una generación cargada de talento ofensivo, mientras que los balcánicos intentarán volver a demostrar que no pueden ser subestimados en una instancia decisiva.

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En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para este partido de eliminación directa. El análisis toma en cuenta el presente de ambas selecciones, la jerarquía individual, la experiencia en fases finales, el rendimiento ofensivo y la capacidad de cada equipo para sostener la presión en un duelo mundialista.

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Resultado exacto de Portugal vs. Croacia según la IA

Según la predicción de la Inteligencia Artificial, Portugal vencerá 2-1 a Croacia en un partido cerrado, intenso y definido por detalles en el segundo tiempo. La IA proyecta que el equipo luso tendrá más volumen ofensivo y mayor capacidad para generar ocasiones claras cerca del área.

La IA eligió a Portugal como favorito en el duelo ante Croacia (Getty Images).

El pronóstico marca que Portugal podría adelantarse primero en el marcador, con Croacia reaccionando en el complemento para igualar el partido. Sin embargo, el modelo prevé que la mayor profundidad portuguesa termine inclinando la balanza en los minutos finales.

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Probabilidades y posibles goleadores

De acuerdo con la IA, Portugal tiene un 48% de probabilidades de ganar en los 90 minutos, Croacia cuenta con un 27%, mientras que el empate y posible tiempo extra aparece con un 25%. En cuanto a la clasificación, el modelo le da una leve ventaja a Portugal por la cantidad de variantes ofensivas disponibles.

Entre los posibles goleadores, la IA coloca a Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes como los nombres más probables para Portugal, mientras que por Croacia aparecen Andrej Kramarić y Ivan Perišić como las principales amenazas. También menciona a Rafael Leão como una opción fuerte si el partido se abre en la segunda mitad.

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El resultado exacto proyectado por la Inteligencia Artificial es Portugal 2-1 Croacia, con el equipo portugués avanzando a los octavos de final del Mundial 2026. Aun así, el pronóstico advierte que Croacia tiene recursos suficientes para llevar el partido al límite si logra controlar el ritmo y evitar espacios a espaldas de sus volantes.