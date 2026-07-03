Colombia vs. Ghana EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido de 16avos de final del Mundial 2026

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará a una selección colombiana invicta contra un equipo ghanés que logró sostenerse con vida en un grupo exigente.
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El equipo de Néstor Lorenzo llega como líder del Grupo K, con 7 puntos y una fase inicial sin derrotas. Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, avanzó desde el Grupo L con 4 unidades, después de cerrar la zona con una derrota 2-1 ante Croacia, pero con el boleto a los 16avos ya asegurado.
A qué hora juegan Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 7:30 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 8:30 p. m.: Panamá.
El partido comenzará a las 8:30 p. m. en Kansas City, 9:30 p. m. ET y 6:30 p. m. PT en Estados Unidos.
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Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Ghana en Centroamérica
- Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.
- Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
- Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.
- Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX