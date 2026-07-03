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Colombia vs. Ghana EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido de 16avos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026.

¡El que gane enfrentará a Suiza!

El vencedor de este duelo enfrentará a Suiza en los octavos de final. Los europeos vienen de vencer por 2-0 a Argelia en Vancouver.

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Los colombianos calientan en Kansas

James Rodríguez sigue haciendo historia

James Rodríguez disputará su partido número 11 en Mundiales, estirando con esto su récord como el jugador colombiano con más presencias en la historia del torneo. Además, es el máximo artillero histórico de su país con 6 goles.

Colombia tiene un favorable historia ante los africanos

El rendimiento de los cafeteros ante selecciones de la CAF en la historia de las Copa del Mundo es muy favorable, ya que registra cuatro victorias y solo una caída. Esa derrota se dio en los octavos de final de Italia 1990, al caer por 1-2 contra Camerún.

¡LA FORMACIÓN DE GHANA!

Este es el XI de los africanos para este duelo por los 16avos del Mundial 2026.

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Hoy será el primer partido en la historia entre estas selecciones

Colombia y Ghana darán vida a un duelo sin antecedentes en la Copa Mundial de la FIFA. El único registro entre ambos combinados data de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde los sudamericanos vencieron por 3-1.

Los hinchas colombianos animan en Kansas

Los árbitros para esta noche

El juez principal de esta partido será el francés Clément Turpin, quien dirigirá su tercer compromiso en este Mundial 2026 tras el Inglaterra 4-2 Croacia y el Paraguay 0-0 Australia.

  • Árbitro: Clément Turpin
  • Asistente 1: Nicolas Danos
  • Asistente 2: Benjamin Pages
  • Cuarto árbitro: El español Alejandro Hernández.
  • Árbitro de reserva: José Enrique Naranjo.
  • VAR: Jerome Brisard (Francia)
  • AVAR: Willy Delajod (Francia)
  • SVAR: Fu Ming (China)

¡LA FORMACIÓN DE COLOMBIA!

Este es el XI del combinado cafetero para enfrentar a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026.

Ghana clasificó como mejor tercero

Los africanos sumaron cuatro puntos en el Grupo L tras vencer 1-0 a Panamá, empatar 0-0 ante Inglaterra y caer por 1-0 ante Croacia.  Fueron el tercer mejor tercero en la tabla.

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Colombia viene de ser líder en su grupo

Los cafeteros lideraron con siete puntos el Grupo K tras vencer 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a RD Congo y empatar 0-0 ante Portugal.

¡SE BAJA EL TELÓN DE LOS 16AVOS DEL MUNDIAL 2026!

Desde las 21:30 (hora de Chile) Colombia y Ghana definen en el Arrowhead Stadium de Kansas City la última llave de los 16avos de final del Mundial 2026.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Colombia vs. Ghana en vivo
© Getty ImagesColombia vs. Ghana en vivo

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará a una selección colombiana invicta contra un equipo ghanés que logró sostenerse con vida en un grupo exigente.

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El equipo de Néstor Lorenzo llega como líder del Grupo K, con 7 puntos y una fase inicial sin derrotas. Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, avanzó desde el Grupo L con 4 unidades, después de cerrar la zona con una derrota 2-1 ante Croacia, pero con el boleto a los 16avos ya asegurado.

A qué hora juegan Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 7:30 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 8:30 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 8:30 p. m. en Kansas City, 9:30 p. m. ET y 6:30 p. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Ghana en Centroamérica

  • Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.
  • Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
  • Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.
  • Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX

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