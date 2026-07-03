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Mundial 2026

Australia vs. Egipto EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Australianos y egipcios se juegan el pase a 8vos de final en el imponente AT&T Stadium.

Formación confirmada en Egipto

La Selección de Egipto forma con Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Hamdy Fathy, Marwan Attia; Mohamed Salah y Omar Marmoush.

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Formación confirmada en Australia

La Selección de Australia sale a la cancha con Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda y Cristian Volpato.

Así es el AT&T Stadium

El AT&T Stadium está ubicado en Arlington, a las afueras de Dallas, en el Estado de Texas. Tiene una capacidad para 80 mil espectadores, expandible a un total de 94 mil asientos. Un detalle no menor es que cuenta con terreno de juego de césped artificial, algo a lo que no están habituados muchos de los futbolistas que participan de la Copa del Mundo.

AT&amp;T Stadium de Dallas.

AT&T Stadium de Dallas.

Así llega Egipto

El seleccionado egipcio finalizó en la segunda posición del Grupo G con 5 puntos, misma cosecha que hizo el líder Bélgica, que lo superó por diferencia de goles. En su estreno igualó precisamente ante el seleccionado belga 1-1. Luego se impuso 3-1 a Nueva Zelanda y finalizó su participación en fase de grupos con empate 1-1 contra Irán.

Así llega Australia

El seleccionado australiano finalizó en la segunda posición del Grupo D, con 4 puntos y superando por diferencia de goles a Paraguay. Solo ganó en su estreno, 2-0 sobre Turquía. Su segunda presentación fue con derrota 2-0 ante Estados Unidos y en el cierre de la fase de grupos igualó sin goles ante el seleccionado paraguayo.

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Los árbitros del partido

El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro, asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como jueces de línea. El suizo Sandro Schärer oficiará como cuarto árbitro. Además, Leodán González, será el principal responsable del VAR, con Antonio García como AVAR, ambos también uruguayos.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Australia y Egipto se juegan un lugar en 8vos de final
© Getty ImagesAustralia y Egipto se juegan un lugar en 8vos de final

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará a dos selecciones que llegan después de haber terminado segundas en sus respectivos grupos.

El equipo de Anthony Popovic avanzó como segundo del Grupo D con 4 puntos, después de empatar 0-0 con Paraguay en el cierre de la fase inicial. Egipto, dirigido por Hossam Hassan, terminó segundo del Grupo G con 5 unidades tras igualar 1-1 ante Irán y sostenerse invicto durante buena parte de su recorrido mundialista.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Australia buscará llevar el partido a un terreno físico y cerrado, mientras que Egipto intentará apoyarse en Mohamed Salah y en su mayor capacidad ofensiva para encontrar diferencias. Quien clasifique se medirá en octavos de final al vencedor de Argentina y Cabo Verde.

A qué hora y dónde ver Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 12:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 1:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX+.
  • Panamá: Tigo Sports Panamá.
  • Guatemala: FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports El Salvador.
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.

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