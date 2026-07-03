El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro, asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como jueces de línea. El suizo Sandro Schärer oficiará como cuarto árbitro. Además, Leodán González , será el principal responsable del VAR, con Antonio García como AVAR, ambos también uruguayos.

El seleccionado australiano finalizó en la segunda posición del Grupo D, con 4 puntos y superando por diferencia de goles a Paraguay. Solo ganó en su estreno, 2-0 sobre Turquía. Su segunda presentación fue con derrota 2-0 ante Estados Unidos y en el cierre de la fase de grupos igualó sin goles ante el seleccionado paraguayo.

El seleccionado egipcio finalizó en la segunda posición del Grupo G con 5 puntos , misma cosecha que hizo el líder Bélgica, que lo superó por diferencia de goles. En su estreno igualó precisamente ante el seleccionado belga 1-1. Luego se impuso 3-1 a Nueva Zelanda y finalizó su participación en fase de grupos con empate 1-1 contra Irán.

El AT&T Stadium está ubicado en Arlington, a las afueras de Dallas, en el Estado de Texas. Tiene una capacidad para 80 mil espectadores, expandible a un total de 94 mil asientos. Un detalle no menor es que cuenta con terreno de juego de césped artificial, algo a lo que no están habituados muchos de los futbolistas que participan de la Copa del Mundo.

La Selección de Australia sale a la cancha con Patrick Beach ; Alessandro Circati , Jordan Bos , Aziz Behich , Harry Souttar , Lucas Herrington ; Connor Metcalfe , Aiden Oneill , Jackson Irvine ; Nestory Irankunda y Cristian Volpato .

La Selección de Egipto forma con Mostafa Shoubir ; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany , Ramy Rabia , Karim Hafez ; Emam Ashour , Mostafa Zico , Hamdy Fathy , Marwan Attia ; Mohamed Salah y Omar Marmoush .

Australianos y egipcios se juegan el pase a 8vos de final en el imponente AT&T Stadium.

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará a dos selecciones que llegan después de haber terminado segundas en sus respectivos grupos.

El equipo de Anthony Popovic avanzó como segundo del Grupo D con 4 puntos, después de empatar 0-0 con Paraguay en el cierre de la fase inicial. Egipto, dirigido por Hossam Hassan, terminó segundo del Grupo G con 5 unidades tras igualar 1-1 ante Irán y sostenerse invicto durante buena parte de su recorrido mundialista.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Australia buscará llevar el partido a un terreno físico y cerrado, mientras que Egipto intentará apoyarse en Mohamed Salah y en su mayor capacidad ofensiva para encontrar diferencias. Quien clasifique se medirá en octavos de final al vencedor de Argentina y Cabo Verde.

A qué hora y dónde ver Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

12:00 p. m.: Costa Rica , Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 1:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales: