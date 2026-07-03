Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará a dos selecciones que llegan después de haber terminado segundas en sus respectivos grupos.
El equipo de Anthony Popovic avanzó como segundo del Grupo D con 4 puntos, después de empatar 0-0 con Paraguay en el cierre de la fase inicial. Egipto, dirigido por Hossam Hassan, terminó segundo del Grupo G con 5 unidades tras igualar 1-1 ante Irán y sostenerse invicto durante buena parte de su recorrido mundialista.
Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Australia buscará llevar el partido a un terreno físico y cerrado, mientras que Egipto intentará apoyarse en Mohamed Salah y en su mayor capacidad ofensiva para encontrar diferencias. Quien clasifique se medirá en octavos de final al vencedor de Argentina y Cabo Verde.
A qué hora y dónde ver Australia vs. Egipto por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 12:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 1:00 p. m.: Panamá.
El partido se podrá ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX+.
- Panamá: Tigo Sports Panamá.
- Guatemala: FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports El Salvador.
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.