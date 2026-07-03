The New York Times publicó un editorial pidiéndole a la FIFA que la expulsión de Folarin Balogun marque un antes y un después en el fútbol.

El Mundial 2026 entró en su etapa más electrizante, pero también en la más controversial. La reciente clasificación de la selección de los Estados Unidos a los octavos de final dejó un sabor agridulce en el entorno del equipo que comanda Mauricio Pochettino.

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Aunque el equipo logró superar los 16avos de final tras vencer a Bosnia y Herzegovina, la expulsión de su delantero estrella, Folarin Balogun, desató una tormenta global que apunta directamente contra el uso del VAR.

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Debido a la tarjeta roja directa recibida, Balogun quedó oficialmente descartado y no podrá estar en el crucial duelo de octavos de final de este lunes ante Bélgica, el cual se disputará en Seattle. La baja del goleador es un golpe devastador para las aspiraciones del conjunto de las barras y las estrellas, lo que ha transformado el enojo en una exigencia hacia la FIFA para cambiar las reglas del videoarbitraje.

La dura crítica de una autoridad del periodismo mundial

El debate no solo está en las calles y en las redes sociales, sino también en las principales tribunas de la prensa internacional. En un extenso análisis publicado por The Athletic, la prestigiosa sección de deportes de The New York Times, el reconocido periodista inglés Adam Crafton, elegido como el “Escritor de Deportes del Año” en 2024 por la Sports Journalists Association, calificó la expulsión del norteamericano como un absoluto “error judicial” provocado por la manipulación de la tecnología.

Crafton argumenta que el VAR distorsionó por completo la jugada al mostrársela al árbitro brasileño Raphael Claus en cámara lenta y mediante imágenes fijas, eliminando la naturaleza fluida del juego.

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“Mostrar la entrada al árbitro a una velocidad diferente a la del incidente sobre el que dictaminó originalmente es tergiversar y distorsionar el juicio, eliminando el contexto de la jugada”, sentenció Crafton en su columna. “Ralentizado, un choque accidental puede parecer un ataque premeditado. Una mala entrada puede convertirse en un espectáculo de terror”.

La contudente editorial del The New York Times contra el VAR.

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Una jugada accidental juzgada “a paso de tortuga”

El analista de The Athletic detalló cómo el delantero estadounidense, al disputar un balón largo enviado por Antonee Robinson, terminó pisando de manera desafortunada el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic debido a una evidente pérdida de equilibrio, y no por una conducta violenta. Sin embargo, la cabina del VAR congeló el peor cuadro posible para influenciar la decisión del juez central.

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Para el periodista británico que vive en Nueva York, aplicar el reglamento de manera tan fría destruye la esencia del fútbol:

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“El fútbol no es un deporte que se juegue a cámara lenta o con imágenes congeladas. Se juega a gran velocidad, en pleno movimiento. Su reglamento fue diseñado para ser aplicado mediante la apreciación de árbitros bien ubicados en el campo, sintonizados con el ritmo de un partido, en lugar de ser analizado en un estudio a paso de tortuga”. Adam Crafton.

Crafton también recordó que el castigo es completamente desproporcionado al afirmar que “el castigo, muy claramente, no se ajusta al delito”, dado que ni los propios jugadores de Bosnia habían reclamado una tarjeta roja en la cancha antes de la intervención de los asistentes de video.

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El llamado a la FIFA: “Es hora de ponerle fin”

En su descargo, The Athletic concluye con un llamado urgente a la FIFA para que la injusticia sufrida por Folarin Balogun marque un antes y un después al compararlo con otros hitos reglamentarios que nacieron a raíz de polémicas en Copas del Mundo (como la regla del pase al portero tras Italia 1990 o la tecnología de línea de gol tras el tanto anulado a Frank Lampard en Sudáfrica 2010).

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“Ahora la FIFA debe usar la injusticia sufrida por Balogun como un nuevo punto de inflexión, poniendo fin de una vez por todas al uso injusto y engañoso de la cámara lenta y las imágenes congeladas”, cierra el galardonado periodista.

Mientras Estados Unidos se prepara para una batalla de vida o muerte contra Bélgica en Seattle sin su referente en el ataque, el planeta fútbol coincide: el VAR no siempre ofrece justicia completa.

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En síntesis