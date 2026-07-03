Después de haber dicho que la planilla ya estaba cerrada, el DT de la Liga recbió una gran noticia en medio del mercado de fichajes.

Liga Deportiva Alajuelense sonríe a pocos días del inicio de la temporada 2026-2027. El conjunto rojinegro recibió la confirmación oficial de que el volante venezolano Juan Pablo “Juanpi” Añor ya cuenta con su permiso de trabajo aprobado por la Dirección General de Migración y Extranjería, por lo que ha quedado completamente habilitado para jugar.

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Esta resolución representa un paso fundamental y un gran alivio para el técnico Ismael Rescalvo, quien ahora podrá contar sin ningún impedimento administrativo con el mediocampista. El estratega español ya manifestó que busca un equipo con mayor dinamismo, capacidad de asociación y presencia ofensiva, exactamente las características que espera encontrar en el nuevo fichaje.

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¿Cuándo será el debut de Juanpi Añor?

Con los trámites legales resueltos de acuerdo a lo publicado por Ferlín Fuentes en El Mundo, todo apunta a que la primera oportunidad para ver al venezolano vestido de rojinegro será el próximo 12 de julio, cuando Alajuelense dispute el título de la Supercopa frente a Herediano. El encuentro será a las 7:00 p.m. en el Estadio “Fello” Meza, en Cartago, marcando el arranque oficial de la campaña para ambos clubes.

Así presentó Alajuelense a Añor hace algunas semanas. (Instagram)

Añor llegó a Costa Rica procedente del Volos NFC de Grecia y se posiciona como uno de los fichajes de mayor cartel del semestre, respaldado por su trayectoria en el fútbol español y sus convocatorias con la selección de Venezuela. Como muestra de su jerarquía, el sudamericano aceptó el reto de portar la histórica camiseta número 10 de la Liga.

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En sus primeras declaraciones como jugador manudo, Juanpi dejó claro su nivel de compromiso y ambición: “Uno viene para acá con las aspiraciones muy altas de conseguirlo todo“, afirmó.

Ahora, con la habilitación en mano, la decisión de darle sus primeros minutos en el esperado duelo contra el Team rojiamarillo dependerá únicamente del cuerpo técnico. Rescalvo ya tiene a la pieza que tanto pidió lista para entrar a la cancha.