Cristiano Ronaldo Countdown: cuántos goles le faltan para llegar a los 1000 tras marcar en Portugal vs. Croacia

Cristiano Ronaldo anotó de penal en el triunfo de Portugal sobre Croacia y se acercó un poco más a esa cifra tan ansiada.

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo capítulos históricos en el Mundial 2026. A los 41 años, el capitán de Portugal volvió a convertir, esta vez ante Croacia, y dio un nuevo paso en una carrera que ya parece jugarse contra sus propios récords.

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El gol ante los croatas no solo tuvo valor para que Portugal reencausara la clasificación a los octavos de final. También acercó un poco más a CR7 a una cifra que nadie alcanzó de manera oficial en el fútbol profesional: los 1000 goles en su carrera.

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Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo tras anotarle a Croacia

Con su gol ante Croacia, el 1-1 del dramático 2-1 final, Cristiano Ronaldo llegó a 976 goles oficiales en su carrera profesional, contando clubes y Selección de Portugal. El portugués había marcado un doblete ante Uzbekistán, partido en el que alcanzó los 975 tantos y se convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo diferentes.

Cristiano Ronaldo decretó el 1-1 parcial de Portugal vs. Croacia (Getty Images).

Ahora, con una nueva conquista en el Mundial 2026, CR7 queda a 24 goles de los 1000. Una distancia todavía exigente, pero cada vez más corta para un jugador que construyó toda su carrera alrededor de una obsesión: el gol.

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Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

A Cristiano Ronaldo le faltan 24 goles para llegar a los 1000 goles oficiales. El número impresiona todavía más por el contexto. El astro portugués ya no está en la etapa de mayor explosión física de su carrera, pero sigue compitiendo al máximo nivel internacional y continúa siendo una referencia ofensiva para la selección lusa.

La carrera del Bicho hacia los 1000 goles

El camino de Cristiano Ronaldo empezó en Sporting CP, donde dio sus primeros pasos como profesional y marcó sus primeros goles. Luego llegó su salto al Manchester United, club en el que pasó de promesa europea a estrella mundial.

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Su gran explosión goleadora llegó en Real Madrid. Allí se transformó en una máquina de romper récords, ganó Champions League, Balones de Oro y se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Después, también dejó su marca en Juventus, regresó al Manchester United y continuó sumando goles en Al Nassr.

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A todo eso se le suma su producción con Portugal, donde también es el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculinas. Por eso, la carrera hacia los 1000 no se explica por una sola etapa, sino por una constancia que atravesó más de dos décadas.

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Los goles de Cristiano Ronaldo por club y selección

La cuenta de CR7 se reparte entre todos los equipos de su carrera profesional. Con el gol ante Croacia, el portugués llegó a 976 tantos oficiales entre clubes y Selección.

Cristiano Ronaldo quedó a 24 goles de su objetivo soñado (Getty Images).

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El desglose de sus goles es el siguiente:

Sporting CP: 5 goles.1

5 goles.1 Manchester United : 145 goles.

: 145 goles. Real Madrid: 450 goles.

450 goles. Juventus: 101 goles.

101 goles. Al Nassr: 129 goles.

129 goles. Selección de Portugal: 146 goles.

Cristiano Ronaldo ya batió otro récord en el Mundial 2026

El Mundial 2026 también le permitió a Cristiano Ronaldo alcanzar una marca inédita: convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo distintas.

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CR7 ya había anotado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Con sus goles en esta edición, agregó Canadá, México y Estados Unidos 2026 a una lista que ningún otro jugador había podido completar.

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Ese dato agranda todavía más su legado mundialista, incluso en una etapa en la que su gran deuda sigue siendo ganar la Copa del Mundo con Portugal. ¿Podrá saldarla esta vez?