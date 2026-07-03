Así quedó el cuadro completo de octavos de final del Mundial 2026: cruces, sedes, días y horarios

El Mundial 2026 ya tiene definidos a sus 16 mejores equipos. Terminada la ronda de dieciseisavos de final tras el triunfo por 1-0 de Colombia sobre Ghana, quedó armado el cuadro completo de octavos, que se disputará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.
La Copa del Mundo entra ahora en una instancia de taquicardia: cada selección está a cuatro partidos del título y cualquier error puede significar la eliminación. Con el calendario confirmado, los clasificados ya conocen rival, fecha, horario y sede para buscar un lugar en los cuartos de final.
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Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026
Con el cierre de los dieciseisavos de final, los cruces de octavos del Mundial 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:
- Canadá vs. Marruecos
- Paraguay vs. Francia
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
- Portugal vs. España
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Argentina vs. Egipto
- Suiza vs. Colombia
Fecha y horario de los partidos de octavos de final del Mundial 2026
Los octavos de final se jugarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio de 2026. La ronda comenzará con el cruce entre Canadá y Marruecos y se cerrará con el partido entre Suiza y Colombia.
Colombia eliminó a Ghana en el último partido de los dieciseisavos de final (Getty Images).
La agenda completa quedó así:
Sábado 4 de julio
Canadá vs. Marruecos
Hora: 11:00 a.m. de Centroamérica / 12:00 p.m. de Panamá
Sede: NRG Stadium, Houston
Paraguay vs. Francia
Hora: 3:00 p.m. de Centroamérica / 4:00 p.m. de Panamá
Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia
Domingo 5 de julio
Brasil vs. Noruega
Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá
Sede: MetLife Stadium, East Rutherford
México vs. Inglaterra
Hora: 6:00 p.m. de Centroamérica / 7:00 p.m. de Panamá
Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México
Lunes 6 de julio
Portugal vs. España
Hora: 1:00 p.m. de Centroamérica / 2:00 p.m. de Panamá
Sede: AT&T Stadium, Arlington
Estados Unidos vs. Bélgica
Hora: 6:00 p.m. de Centroamérica / 7:00 p.m. de Panamá
Sede: Lumen Field, Seattle
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Martes 7 de julio
Argentina vs. Egipto
Hora: 10:00 a.m. de Centroamérica / 11:00 a.m. de Panamá
Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Suiza vs. Colombia
Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá
Sede: BC Place Vancouver, Vancouver