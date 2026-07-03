Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Así quedó el cuadro completo de octavos de final del Mundial 2026: cruces, sedes, días y horarios

Los equipos que siguen en pie en el Mundial 2026 ya conocen rival, fecha, horario y sede para buscar un lugar en los cuartos de final.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Colombia fue la última selección en meterse en octavos.
© Getty.Colombia fue la última selección en meterse en octavos.

El Mundial 2026 ya tiene definidos a sus 16 mejores equipos. Terminada la ronda de dieciseisavos de final tras el triunfo por 1-0 de Colombia sobre Ghana, quedó armado el cuadro completo de octavos, que se disputará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

Publicidad

La Copa del Mundo entra ahora en una instancia de taquicardia: cada selección está a cuatro partidos del título y cualquier error puede significar la eliminación. Con el calendario confirmado, los clasificados ya conocen rival, fecha, horario y sede para buscar un lugar en los cuartos de final.

Colombia 1-0 Ghana EN VIVO: triunfo cafetero – minuto a minuto del partido de 16avos de final del Mundial 2026

ver también

Colombia 1-0 Ghana EN VIVO: triunfo cafetero – minuto a minuto del partido de 16avos de final del Mundial 2026

Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026

Con el cierre de los dieciseisavos de final, los cruces de octavos del Mundial 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Canadá vs. Marruecos
  • Paraguay vs. Francia
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • Portugal vs. España
  • Estados Unidos vs. Bélgica
  • Argentina vs. Egipto
  • Suiza vs. Colombia
Publicidad

Fecha y horario de los partidos de octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final se jugarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio de 2026. La ronda comenzará con el cruce entre Canadá y Marruecos y se cerrará con el partido entre Suiza y Colombia.

Colombia eliminó a Ghana en el último partido de los dieciseisavos de final (Getty Images).

Colombia eliminó a Ghana en el último partido de los dieciseisavos de final (Getty Images).

Publicidad

La agenda completa quedó así:

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos
Hora: 11:00 a.m. de Centroamérica / 12:00 p.m. de Panamá
Sede: NRG Stadium, Houston

Paraguay vs. Francia
Hora: 3:00 p.m. de Centroamérica / 4:00 p.m. de Panamá
Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Publicidad

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega
Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá
Sede: MetLife Stadium, East Rutherford

México vs. Inglaterra
Hora: 6:00 p.m. de Centroamérica / 7:00 p.m. de Panamá
Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Publicidad

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España
Hora: 1:00 p.m. de Centroamérica / 2:00 p.m. de Panamá
Sede: AT&T Stadium, Arlington

Estados Unidos vs. Bélgica
Hora: 6:00 p.m. de Centroamérica / 7:00 p.m. de Panamá
Sede: Lumen Field, Seattle

Publicidad
Diego Campos se acerca a Alajuelense: el movimiento de Joseph Joseph que ilusiona con su regreso al Morera Soto

ver también

Diego Campos se acerca a Alajuelense: el movimiento de Joseph Joseph que ilusiona con su regreso al Morera Soto

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto
Hora: 10:00 a.m. de Centroamérica / 11:00 a.m. de Panamá
Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Suiza vs. Colombia
Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá
Sede: BC Place Vancouver, Vancouver

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Cristiano Ronaldo y el doblete de Oyarzabal
Mundial 2026

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Cristiano Ronaldo y el doblete de Oyarzabal

Portugal eliminó a Croacia y enfrentará a España: cuándo y dónde juegan
Mundial 2026

Portugal eliminó a Croacia y enfrentará a España: cuándo y dónde juegan

Si Portugal le gana a Croacia: contra quién juega en 8vos de final
Mundial 2026

Si Portugal le gana a Croacia: contra quién juega en 8vos de final

¿Contra quién juega España los octavos de final del Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Contra quién juega España los octavos de final del Mundial 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo