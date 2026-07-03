Así quedó el cuadro completo de octavos de final del Mundial 2026: cruces, sedes, días y horarios

Los equipos que siguen en pie en el Mundial 2026 ya conocen rival, fecha, horario y sede para buscar un lugar en los cuartos de final.

El Mundial 2026 ya tiene definidos a sus 16 mejores equipos. Terminada la ronda de dieciseisavos de final tras el triunfo por 1-0 de Colombia sobre Ghana, quedó armado el cuadro completo de octavos, que se disputará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

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La Copa del Mundo entra ahora en una instancia de taquicardia: cada selección está a cuatro partidos del título y cualquier error puede significar la eliminación. Con el calendario confirmado, los clasificados ya conocen rival, fecha, horario y sede para buscar un lugar en los cuartos de final.

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Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026

Con el cierre de los dieciseisavos de final, los cruces de octavos del Mundial 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

Canadá vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Portugal vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica

Argentina vs. Egipto

Suiza vs. Colombia

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Fecha y horario de los partidos de octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final se jugarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio de 2026. La ronda comenzará con el cruce entre Canadá y Marruecos y se cerrará con el partido entre Suiza y Colombia.

Colombia eliminó a Ghana en el último partido de los dieciseisavos de final (Getty Images).

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La agenda completa quedó así:

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos

Hora: 11:00 a.m. de Centroamérica / 12:00 p.m. de Panamá

Sede: NRG Stadium, Houston

Paraguay vs. Francia

Hora: 3:00 p.m. de Centroamérica / 4:00 p.m. de Panamá

Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

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Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega

Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá

Sede: MetLife Stadium, East Rutherford

México vs. Inglaterra

Hora: 6:00 p.m. de Centroamérica / 7:00 p.m. de Panamá

Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

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Lunes 6 de julio

Portugal vs. España

Hora: 1:00 p.m. de Centroamérica / 2:00 p.m. de Panamá

Sede: AT&T Stadium, Arlington

Estados Unidos vs. Bélgica

Hora: 6:00 p.m. de Centroamérica / 7:00 p.m. de Panamá

Sede: Lumen Field, Seattle

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Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto

Hora: 10:00 a.m. de Centroamérica / 11:00 a.m. de Panamá

Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Suiza vs. Colombia

Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá

Sede: BC Place Vancouver, Vancouver