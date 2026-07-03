No solo es Oscar Santis: Guatemala tendrá a otro legionario en el futbol de Asia

El futbolista guatemalteco José Andrés Ruiz fue anunciado como nuevo jugador del Kaohsiung Attackers FC, convirtiéndose en un nuevo legionario del balompié nacional. El mediocampista de 30 años volverá a probar suerte en el extranjero luego de recibir la oportunidad de continuar su carrera en el fútbol de Taiwán.

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Tras llegar al país asiático para completar los últimos trámites de su incorporación, el volante terminó de acordar su vinculación con el club y quedó oficialmente habilitado para disputar la próxima temporada. Con este movimiento, Ruiz inicia una nueva etapa profesional con el objetivo de consolidarse en una liga que continúa creciendo en el continente asiático.

Ruiz regresa al extranjero tras una amplia trayectoria

Antes de concretar su salida, José Andrés Ruiz defendió los colores de Deportivo Marquense, equipo con el que tuvo su más reciente participación en la Liga Nacional de Guatemala. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Guastatoya, Xinabajul, Municipal, Cobán Imperial, Antigua GFC y Comunicaciones B, acumulando una extensa experiencia en el fútbol guatemalteco.

Su recorrido internacional tampoco es nuevo. El centrocampista tuvo pasos por el Viktoria Köln II y el SV Elversberg de Alemania, además de formarse futbolísticamente en la academia del FC Dallas, una de las canteras más reconocidas de los Estados Unidos, experiencia que marcó el inicio de su desarrollo como profesional.

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Ahora, el guatemalteco se incorpora al Kaohsiung Attackers FC, una institución de crecimiento reciente dentro del fútbol taiwanés. El club nació en 2016 con su equipo femenino y fue hasta 2025 cuando creó su rama masculina, la cual comenzó su recorrido en la Segunda División antes de conseguir el ascenso a la máxima categoría.

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La llegada de José Andrés Ruiz representa un nuevo reto tanto para el jugador como para el club asiático. El volante buscará aportar su experiencia para consolidar al Kaohsiung Attackers FC, siendo el segundo chapín que se va a Asia esta campaña, como Oscar Santis que jugará en Brunei.