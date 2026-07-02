¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026

Portugal y Croacia se miden por los 16avos de final del Mundial 2026 buscando un lugar entre los mejores 16 del certamen.

Este jueves 2 de julio, Portugal y Croacia se miden por un partido que marcará el final del camino de una leyenda. Luka Modric o Cristiano Ronaldo, uno de los dos se volverá en los 16avos del Mundial 2026 y se despedirá de su selección en esta competencia.

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Para este encuentro, tanto Roberto Martínez como Zlatko Dalić no presentan bajas por sanción ni por lesión. Por este motivo, tendrán a disposición a sus mejores futbolistas para lanzarse por la clasificación a los octavos de final.

Por el lado de Portugal, el técnico español realizó apenas una modificación con respecto a lo que fue el cruce contra Colombia. Sale Joao Félix e ingresa en su lugar Rafael Leao, que no había sido titular en esta Copa del Mundo.

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Croacia, por su parte, alineará a los mismos futbolistas que consiguieron la clasificación en la última fecha en el triunfo por 2-1 frente a Ghana.

La alineación de Portugal para enfrentar a Croacia

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Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafa Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

La alineación de Croacia para enfrentar a Portugal

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Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Perišić; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Nikola Vlašić, Petar Sučić, Martin Baturina; Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026