Colombia eliminó a Ghana y enfrentará a Suiza: cuándo y dónde juegan por los octavos del Mundial 2026

Los Cafeteros se hicieron con la victoria por 1-0 en los 16avos y vuelven a jugar los octavos de final de una Copa del Mundo.

Colombia le ganó por 1-0 a Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026 y se quedó con el boleto a los octavos. El combinado sudamericano fue mejor en los 90 minutos y se impuso en el resultado gracias al gol de John Arias a los 14 de la primera parte.

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Ghana, que había superado a Panamá en la fase de grupos y hasta le había sacado un empate a Inglaterra, se quedó en el camino y se sumó a las otras seis selecciones africanas que cayeron en la instancia de los 16avos de final.

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¿Cuándo y dónde juega Colombia contra Suiza los octavos de final?

Ahora, Suiza será el próximo rival de Colombia en esta Copa del Mundo 2026. Los Cafeteros, que jugaron este viernes en Kansas City, volverán a hacerlo el próximo martes 3 de julio buscando meterse en los cuartos de final 12 años después tras lo hecho en Brasil 2014.

El encuentro por los octavos de final se disputará en el BC Place de Vancouver. El juego en territorio canadiense está programado para las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.

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La Nati, que superó a Argelia por 2-0 en su duelo de 16avos, tiene la ventaja de que no viajará para afrontar este compromiso ante Colombia. Los suizos jugaron este jueves por la noche en el mismo estadio en el que lo harán por la ronda de los octavos.

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Así quedó el cuadro de octavos de final tras la victoria de Colombia