¿Por qué anularon el gol del empate agónico de Gvardiol en Croacia vs. Portugal por el Mundial 2026?

El defensor había marcado el 2-2 sobre el final, pero el gol fue anulado, sellando la eliminación de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026.

Croacia perdió 2-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y quedó eliminada en un cierre cargado de dramatismo.

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Cuando el equipo de Zlatko Dalić buscaba el empate agónico, Josko Gvardiol apareció en el área y mandó la pelota al arco, pero la acción fue revisada por el VAR y finalmente anulada por fuera de juego.

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¿Por qué el offside de Gvardiol se revisó en el VAR?

La clave estuvo en el toque previo de Igor Matanović. Tras revisar la jugada, el árbitro central Espen Eskås consideró que el delantero croata llegó a rozar la pelota de cabeza antes de que le quedara a Gvardiol, y ese contacto modificó el momento desde el cual debía trazarse la línea del offside.

La revisión se activó porque el posible fuera de juego dependía de un detalle mínimo: si Matanović había llegado a tocar la pelota antes de que le quedara a Gvardiol.

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Aunque el roce fue casi imperceptible en la transmisión, para el VAR ese contacto cambiaba por completo la jugada, ya que obligaba a trazar la línea del offside desde ese nuevo toque y no desde el envío original.

El gol agónico de Gvardiol fue anulado a instancias del VAR (Getty Images).

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Según la regla, la posición adelantada se evalúa en el instante en que el balón es jugado o tocado por un compañero. Por eso, aunque la intervención de Matanović haya sido mínima, el VAR consideró que Gvardiol estaba adelantado al momento de ese desvío. El gol no subió al marcador, Croacia se quedó sin Mundial 2026 y Portugal terminó avanzando a la siguiente ronda, donde enfrentará a España.