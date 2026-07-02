Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Cristiano Ronaldo y el doblete de Oyarzabal

La batalla por convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo está que arde. Este jueves 2 de julio, el delantero español Mikel Oyarzabal y el portugués Cristiano Ronaldo aumentaron sus cifras luego de ser figuras para las clasificaciones de sus respectivos países.

Publicidad

ver también Cristiano Ronaldo Countdown: cuántos goles le faltan para llegar a los 1000 tras marcar en Portugal vs. Croacia

Oyarzabal fue el primer en estrenarse en el día, luego de hacer dos goles en la victoria de 3-0 de España contra Austria y así llegar a cuatro dianas.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo hizo el 1-1 momentáneo de Portugal en la victoria de 2-1 contra Croacia, por lo que ya llegó a tres en el campeonato y a 11 en Copas del Mundo.

La tabla de goleadores del Mundial 2026 es comandada por Kylian Mbappé y Lionel Messi que tienen seis goles cada uno, aunque en el caso del argentino tendrá una oportunidad de oro para aumentar su cifra el viernes ante el débil Cabo Verde.

Con los Octavos de Final del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la competencia se pondrá cada vez más emocionante.

Publicidad

Así marcha la tabla de goleadores EN VIVO