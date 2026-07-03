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Mundial 2026

Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

El campeón del mundo se enfrenta en Miami al equipo revelación de esta Copa del Mundo por un lugar en los octavos de final.

Hay alerta de tormenta eléctrica en Miami

Según informó Gastón Edul, FIFA actualizar la situación climática cada 15 minutos, pero existe la chance de que pueda demorarse Argentina - Cabo Verde.

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Miami se tiñe de celeste y blanco

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Argentina ya conoce a su posible rival en octavos de final

En caso de vencer a Cabo Verde, la Albiceleste se enfrentará a Egipto en la próxima ronda. Los africanos vencieron a Australia en los penales, luego de igualar 1-1 en el alargue.

¡ONCE DEFINIDO EN CABO VERDE!

Vozinha; Steven Moreira, Sidny Cabral, Kevin Pina, Pico Lopes; Diney Borges, Ryan Mendes; Laros Michael d'Encarnação Duarte, Nuno da Costa, Deroy Duarte, Jovane Cabral

¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN ARGENTINA!

Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Almada; Messi y Lautaro.
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La posible formación de Cabo Verde

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento. DT: Bubista.

La posible formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Messi vs. Vozinha; Argentina vs. Cabo Verde: solo uno pasará a octavos de final.
© Getty ImagesMessi vs. Vozinha; Argentina vs. Cabo Verde: solo uno pasará a octavos de final.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará al vigente campeón del mundo con una de las grandes sorpresas de la Copa.

El equipo de Lionel Scaloni llega como líder del Grupo J, con puntaje ideal y tres victorias en tres partidos. Cabo Verde, dirigido por Bubista, avanzó como segundo del Grupo H después de una fase de grupos sin derrotas, con tres empates que le permitieron sostenerse en carrera y meterse entre los 32 mejores del torneo.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Argentina parte como favorita por jerarquía, presente y experiencia, pero Cabo Verde ya demostró que puede competir en partidos cerrados y que no será un rival sencillo. Quien clasifique se medirá en octavos de final contra el vencedor de Australia vs. Egipto.

A qué hora y dónde ver Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 4:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 5:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX+ y ViX.
  • Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.
  • Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.

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