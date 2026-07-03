Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará al vigente campeón del mundo con una de las grandes sorpresas de la Copa.
El equipo de Lionel Scaloni llega como líder del Grupo J, con puntaje ideal y tres victorias en tres partidos. Cabo Verde, dirigido por Bubista, avanzó como segundo del Grupo H después de una fase de grupos sin derrotas, con tres empates que le permitieron sostenerse en carrera y meterse entre los 32 mejores del torneo.
Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Argentina parte como favorita por jerarquía, presente y experiencia, pero Cabo Verde ya demostró que puede competir en partidos cerrados y que no será un rival sencillo. Quien clasifique se medirá en octavos de final contra el vencedor de Australia vs. Egipto.
A qué hora y dónde ver Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 4:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 5:00 p. m.: Panamá.
El partido se podrá ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX+ y ViX.
- Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.
- Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.