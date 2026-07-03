En caso de vencer a Cabo Verde, la Albiceleste se enfrentará a Egipto en la próxima ronda. Los africanos vencieron a Australia en los penales, luego de igualar 1-1 en el alargue.

Según informó Gastón Edul, FIFA actualizar la situación climática cada 15 minutos, pero existe la chance de que pueda demorarse Argentina - Cabo Verde.

El campeón del mundo se enfrenta en Miami al equipo revelación de esta Copa del Mundo por un lugar en los octavos de final.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará al vigente campeón del mundo con una de las grandes sorpresas de la Copa.

El equipo de Lionel Scaloni llega como líder del Grupo J, con puntaje ideal y tres victorias en tres partidos. Cabo Verde, dirigido por Bubista, avanzó como segundo del Grupo H después de una fase de grupos sin derrotas, con tres empates que le permitieron sostenerse en carrera y meterse entre los 32 mejores del torneo.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Argentina parte como favorita por jerarquía, presente y experiencia, pero Cabo Verde ya demostró que puede competir en partidos cerrados y que no será un rival sencillo. Quien clasifique se medirá en octavos de final contra el vencedor de Australia vs. Egipto.

A qué hora y dónde ver Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

4:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 5:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales: