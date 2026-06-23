Los canaleros se juegan gran parte de su continuidad en el Mundial 2026 ante los croatas por la segunda fecha del Grupo L.

Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 en el Toronto Stadium, una de las dos sedes canadienses de la Copa del Mundo.

El estadio es conocido habitualmente como BMO Field y está ubicado en Toronto, la ciudad más grande de Canadá. Durante el torneo, FIFA lo identifica como Toronto Stadium por cuestiones comerciales.

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El partido llega con mucha presión para los dos equipos. Panamá perdió 1-0 ante Ghana en su debut, mientras que Croacia cayó 4-2 contra Inglaterra. Por eso, el cruce en Toronto puede marcar el futuro de ambos dentro del grupo.

Dónde juegan Panamá vs. Croacia

El partido entre Panamá y Croacia se jugará en Toronto, en la provincia de Ontario, Canadá. El estadio está situado en la zona de Exhibition Place, cerca del frente costero de la ciudad y del lago Ontario.

Se trata de una ubicación muy reconocible dentro de Toronto. El BMO Field forma parte de un área de grandes eventos, ferias, conciertos y actividades deportivas, con buena conexión hacia el centro de la ciudad.

Para Panamá, además, será una sede conocida: allí jugó su primer partido del Mundial 2026, la derrota 1-0 ante Ghana. Ahora volverá al mismo escenario con una urgencia mucho mayor.

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El BMO Field, una sede con fuerte identidad futbolera

El BMO Field es uno de los estadios con identidad más futbolera entre las sedes norteamericanas del Mundial 2026.

Fue inaugurado en 2007 y es la casa de Toronto FC, equipo de la MLS. También recibe partidos de los Toronto Argonauts, de la liga canadiense de fútbol americano, por lo que está acostumbrado a distintas configuraciones deportivas.

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A diferencia de muchos estadios del Mundial que pertenecen a franquicias de la NFL, el BMO Field nació con una relación directa con el fútbol. Esa característica le da un perfil distinto: es una sede más compacta, más cercana al campo y con una atmósfera que puede sentirse muy intensa cuando el partido tiene peso competitivo.

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El estadio también tiene historia en torneos FIFA. Toronto ya recibió partidos juveniles internacionales y ahora tendrá un lugar central en el primer Mundial masculino organizado parcialmente en Canadá.

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Capacidad del Toronto Stadium para el Mundial 2026

El Toronto Stadium tendrá capacidad para 45.736 espectadores durante el Mundial 2026.

Para llegar a esa cifra, el estadio fue ampliado con asientos temporales. El BMO Field no es uno de los recintos más grandes del torneo, pero justamente esa escala puede transformarse en una ventaja: las tribunas quedan más cerca del campo y la presión del público puede sentirse con mayor intensidad.

La sede también fue adaptada para cumplir con los requisitos de FIFA. Eso incluye modificaciones en zonas operativas, espacios de prensa, hospitalidad, accesos, señalética, seguridad y áreas técnicas.

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Otro dato importante es que se trata de un estadio abierto, sin techo. Por eso, el clima puede influir directamente en el desarrollo del juego y en la experiencia de los hinchas. En Toronto, la temperatura suele ser más moderada que en varias sedes estadounidenses, pero el viento y la sensación térmica pueden sentirse dentro del recinto.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Toronto Stadium

El Toronto Stadium será sede de seis partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y un cruce de 16avos de final.

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Estos son los partidos programados en Toronto:

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina — 12 de junio, Grupo B.

— 12 de junio, Grupo B. Ghana 1-0 Panamá — 17 de junio, Grupo L.

— 17 de junio, Grupo L. Alemania 2-1 Costa de Marfil — 20 de junio, Grupo E.

— 20 de junio, Grupo E. Panamá vs. Croacia — 23 de junio, Grupo L.

— 23 de junio, Grupo L. Senegal vs. Irak — 26 de junio, Grupo I.

— 26 de junio, Grupo I. 16avos de final: 2 de julio.

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El calendario muestra el peso de Toronto dentro de la fase de grupos. La ciudad recibió el debut mundialista de Canadá como local, también fue sede del primer partido de Panamá en esta Copa y ahora volverá a tener a la Sele en un duelo decisivo contra Croacia.

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Cómo estará el clima para Panamá vs. Croacia

El partido se jugará por la tarde-noche en Toronto, una ciudad que en junio suele ofrecer condiciones más frescas que varias sedes de Estados Unidos y México.

Para este martes se espera una jornada agradable, con temperatura cercana a los 22°C al momento del partido y cielo parcialmente soleado. No aparece como una sede de calor extremo, por lo que el clima debería permitir un desarrollo dinámico.

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De todos modos, al tratarse de un estadio abierto, las condiciones se sentirán directamente en el campo. El viento, la humedad y el descenso de temperatura hacia la noche pueden influir en la pelota, en el ritmo del partido y en la experiencia de los aficionados.

Para Panamá, acostumbrada a jugar en condiciones más calurosas y húmedas, Toronto ofrece un contexto distinto. Para Croacia, en cambio, el clima puede resultar más familiar desde lo físico, aunque el partido tendrá una carga emocional mucho más pesada que cualquier factor externo.

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Panamá vuelve a Toronto con una urgencia total

Panamá regresa al Toronto Stadium después de su estreno ante Ghana. Aquella derrota 1-0 fue especialmente dura porque llegó con un gol en el descuento y dejó a la Sele sin puntos en la primera fecha.

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Ahora, el equipo de Thomas Christiansen vuelve al mismo escenario con menos margen. Una derrota contra Croacia, combinada con un empate o una victoria de Inglaterra ante Ghana, puede dejarlo eliminado del Mundial.

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Por eso, el partido en Toronto tiene un valor enorme para Panamá. No se trata solo de sumar: se trata de evitar que el grupo se cierre antes de la última fecha contra Inglaterra.

Croacia busca recuperarse en una sede canadiense

Croacia también llega bajo presión. El equipo europeo perdió 4-2 ante Inglaterra en la primera jornada y necesita reaccionar para no quedar condicionado antes de enfrentar a Ghana en el cierre.

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Toronto será una prueba importante para una selección acostumbrada a escenarios grandes, pero que ahora necesita resolver una situación incómoda. Croacia tiene jerarquía, experiencia mundialista y futbolistas capaces de manejar partidos de alta tensión, pero no puede permitirse otra caída.

Contra Panamá, el equipo croata deberá imponer su control en el mediocampo y evitar que el partido se vuelva físico, trabado o emocional. Para la Sele, en cambio, ese tipo de desarrollo puede ser una oportunidad.

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Datos de Panamá vs. Croacia

Partido: Panamá vs. Croacia.

Panamá vs. Croacia. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: martes 23 de junio.

martes 23 de junio. Ciudad: Toronto, Ontario.

Toronto, Ontario. Estadio: BMO Field / Toronto Stadium.

BMO Field / Toronto Stadium. Capacidad para el Mundial: 45.736 espectadores.

45.736 espectadores. Clima estimado: agradable, cerca de 22°C al inicio del partido.