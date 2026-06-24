MisterChip saca a la luz lo que nadie tenía en cuenta sobre la eliminación de Panamá del Mundial 2026: “Muchísima desgracia”

Panamá es una de las selecciones eliminadas de la Copa del Mundo 2026. Lo que nadie esperaba fue lo que sacó MisterChip.

El fútbol no siempre es de merecimientos, y la selección de Panamá lo ha vivido en carne propia durante este Mundial 2026. Tras las dolorosas derrotas por 1-0 ante Ghana y Croacia, el equipo nacional quedó matemáticamente eliminado en la fase de grupos. Sin embargo, un impresionante dato estadístico compartido por el famoso experto MisterChip demuestra que la propuesta de los canaleros estuvo a la altura de los mejores del planeta, pero la fortuna les dio la espalda.

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Panamá forma parte de un club exclusivo en este torneo: es una de las nueve selecciones que menos remates a puerta han concedido en sus dos primeros partidos. El problema es que, de todo ese grupo de élite, los canaleros son los únicos que ya están eliminados.

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Panamá quedó eliminada del Mundial

Para dimensionar el gran trabajo defensivo de los dirigidos por Thomas Christiansen, basta con ver la cantidad de tiros directos a portería que permitieron en sus primeros dos juegos, una cifra similar o incluso mejor que la de varias potencias mundiales:

Argentina: 1 remate concedido

1 remate concedido España: 2 remates concedidos

2 remates concedidos Francia: 2 remates concedidos

2 remates concedidos Canadá: 3 remates concedidos

3 remates concedidos Estados Unidos: 3 remates concedidos

3 remates concedidos México: 4 remates concedidos

4 remates concedidos Escocia: 4 remates concedidos

4 remates concedidos Alemania: 4 remates concedidos

4 remates concedidos Panamá: 4 remates concedidos

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A pesar de que los rivales solo pudieron tirar a portería cuatro veces entre ambos partidos, la efectividad en contra fue demoledora: dos de esos tiros terminaron en los goles que sentenciaron la eliminación panameña.

La desgracia de Panamá es tan extraña que solo ha ocurrido tres veces en toda la historia de las Copas del Mundo. Únicamente otra selección había perdido sus dos primeros partidos recibiendo cuatro o menos remates al arco: Marruecos, que lo sufrió en los mundiales de EE.UU. 1994 y Rusia 2018. Ahora, Panamá se une a esta lista negra debido al 0-1 contra Ghana y el 0-1 ante Croacia.

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Al respecto, MisterChip fue contundente y resumió a la perfección lo que ha sido el torneo para la marea roja: “Este dato explica a la perfección la participación de Panamá en esta Copa del Mundo: ha competido a un gran nivel, pero ha tenido poca puntería y muchísima desgracia”.

A la selección de Panamá todavía le queda una última oportunidad para hacer justicia a su buen juego en el cierre del Grupo L frente a Inglaterra, donde buscará despedirse demostrando la puntería que le hizo falta en las primeras jornadas.

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En resumen

Panamá defendió tan bien que solo recibió cuatro remates al arco en sus primeros dos partidos, un número digno de potencias como Alemania, Francia o Argentina.

A pesar de ese gran nivel defensivo, Panamá es la única selección de ese grupo que ya quedó eliminada, debido a que dos de esos escasos tiros terminaron en goles en contra.

El famoso estadístico explicó que este dato confirma que la selección compitió de gran forma, pero sufrió por “poca puntería y muchísima desgracia”.