Así quedó la tabla de posiciones final del Grupo A del Mundial 2026 tras las victorias de México y Sudáfrica

México, que ya tenía el primer lugar asegurado del Grupo A del Mundial 2026, cumplió derrotando a República Checa. La sorpresa fue la derrota de Corea del Sur ante Sudáfrica.

El Grupo A del Mundial 2026 tuvo margen para la sorpresa en la última fecha. Este miércoles, la lógica se impuso en el Estadio Azteca, donde México derrotó 3-0 a República Checa con los goles de Mateo Chávez (55′), Julián Quiñones (61′) y Álvaro Fidalgo (94′) para refrendar su condición de líder de la zona.

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Sin embargo, la historia tuvo un final diferente al que se preveía en Guadalajara, donde Sudáfrica dio el batacazo al ganarle 1-0 a Corea del Sur gracias al gol de Thapelo Maseko (63′) para bajarla del segundo lugar y superar por primera vez en su historia la fase de grupos de la justa máxima.

A diferencia de las anteriores ediciones, la próxima ronda es los dieciseisavos de final. Y el rival de los Bafana Bafana ya está confirmada: es Canadá, uno de los anfitriones, que perdió el primer lugar del Grupo B al caer 1-2 ante Suiza.

ver también Brasil goleó a Escocia en la vuelta de Neymar y Marruecos le remontó a Haití: los goles de la definición del Grupo C del Mundial 2026

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo A

¿Corea del Sur quedó eliminado tras perder con Sudáfrica?

La respuesta es no. Corea del Sur quedó tercero en el Grupo A, con 3 puntos y una diferencia de gol de -1 que le permiten soñar con meterse en la próxima ronda como uno de los ocho mejores terceros. De hecho, ya quedó mejor posicionada que Escocia gracias al 3-0 que le propinó Brasil más temprano.