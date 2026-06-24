Zlatan Ibrahimovic no se guardó nada sobre Panamá tras su eliminación del Mundial 2026: “Es algo muy grande”

Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a hacer un análisis sobre la selección de Panamá y sus palabras causarán revuelo.

El camino de Panamá en el Mundial 2026 llegó a su fin en la fase de grupos, pero el respeto que se ganó la selección nacional en la cancha sigue haciendo eco en todo el mundo. Tras la ajustada derrota 1-0 ante Croacia con gol de Ante Budimir, que dejó a los canaleros sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, las reacciones de las grandes figuras internacionales no se han hecho esperar.

Si primero fue Luka Modrić quien reconoció el esfuerzo de Panamá, ahora fue el turno de Zlatan Ibrahimovic. La leyenda del fútbol mundial, quien ahora se desempeña como analista, no se guardó nada y mandó un contundente mensaje de apoyo para todo el país centroamericano.

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Zlatan Ibrahimovic con un mensaje a Panamá

Para Ibrahimovic, el partido de la selección dirigida por Thomas Christiansen fue sumamente digno, al punto de poner en serios aprietos a una potencia europea.

“Croacia tuvo que trabajar para conseguir esta victoria. Consiguieron la victoria… estaban obligados para mantenerse con vida en este grupo”, analizó el exdelantero sueco.

Además, Ibra destacó el valor histórico que tiene para Panamá el simple hecho de estar en la máxima cita del fútbol, enviando un mensaje directo a la afición: “Al mismo tiempo, los fanáticos de Panamá deberían estar orgullosos de ellos, y felices, porque el solo hecho de participar en la Copa del Mundo es algo muy grande. Les queda otro partido por jugar, así que dejen que lo disfruten”.

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Panamá cerrará su participación en el Grupo L enfrentando a la poderosa Inglaterra, equipo que buscará asegurar el liderato del sector.

Tal como recomendó Ibrahimović, los canaleros saldrán a la cancha a disfrutar del juego sin complejos y con la ilusión de repetir la hazaña de Rusia 2018, buscando gritar un gol ante los ingleses para despedirse del torneo con la frente muy en alto.

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En resumen

Zlatan Ibrahimović aplaudió el nivel de Panamá y aseguró que Croacia tuvo que trabajar muchísimo para poder llevarse la victoria por 1-0.

El exdelantero sueco afirmó que la afición panameña debe estar feliz y orgullosa de sus jugadores, destacando que el simple hecho de jugar un Mundial ya es algo muy grande.

Ibrahimović aconsejó a los canaleros disfrutar al máximo su último partido del grupo ante Inglaterra, donde buscarán despedirse del torneo anotando un gol.