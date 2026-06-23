La Federación Internacional palpita lo que será el duelo de este martes entre Panamá y Croacia por el Grupo L.

Este martes 23 de junio, la Selección de Panamá tiene la gran oportunidad de hacer historia en la Copa del Mundo 2026. Los Canaleros buscan puntuar por primera vez en un Mundial. Además, tienen la obligación de hacerlo para no quedar eliminados con una jornada de anticipación.

Panamá enfrentará en Toronto a Croacia, equipo que también cuenta con la necesidad de obtener puntos después de lo que fue su derrota por 4-2 ante Inglaterra. Por este motivo, será un duelo marcado por la presión de sacar la victoria por parte de los dos lados.

En la previa del importante cruce en tierras canadienses, la FIFA dejó un mensaje que alerta a Panamá con lo que pueda llegar a pasar en el terreno de juego. La casa madre del fútbol a nivel mundial recordó un gol que marcó Luka Modric en Rusia 2018, edición en la que los croatas alcanzaron la final.

ver también Sin Adalberto Carrasquilla: la alineación de Panamá vs. Croacia para el juego clave del Mundial 2026

En ese encuentro, el futbolista del Real Madrid en ese entonces remató desde afuera del área para marcar el 2-0 parcial sobre el minuto 80 contra Argentina. Hoy, Orlando Mosquera puede sufrir lo mismo si la defensa de Panamá le permite sacar un disparo de media distancia. Por eso, Thomas Christiansen deberá avisar a sus jugadores sobre este tipo de jugadas.

Tweet placeholder

Teniendo en cuenta este antecedente, y también el gran gol que anotó Baturina el pasado miércoles contra Inglaterra desde afuera del área, los Canaleros tendrán que estar muy atentos a este recurso que suelen utilizar los Ajedrezados.

Publicidad

Publicidad

¿Juega Luka Modric en Croacia vs. Panamá?

Se espera que el capitán y emblema de Croacia sea titular contra Panamá, aunque existen muchas dudas sobre si su físico le permite ir desde el arranque a los 40 años. Frente a Inglaterra, salió reemplazado por Mateo Kovacic antes de la hora de juego cuando su equipo perdía 3-2.

En resumen

Panamá busca puntuar por primera vez en una Copa del Mundo ante Croacia.

busca en una Copa del Mundo ante Croacia. Luka Modric , capitán de Croacia de 40 años , se espera que sea titular ante Panamá.

, capitán de Croacia de , se espera que sea titular ante Panamá. El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, busca evitar la eliminación este 23 de junio.