“Inició contactos”: Fulo Martínez se acerca a un equipo de LaLiga de España tras brillar con Panamá en el Mundial 2026

Cristian Martínez podría cambiar de aires luego de su participación con la Selección de Panamá en el Mundial. Y España aparece como el posible nuevo destino.

La dolorosa eliminación de la Selección de Panamá en fase de grupos del Mundial 2026, fruto de las derrotas por 1-0 contra Ghana en el debut y ante Croacia en la final de este martes, no opacó la gran labor que está realizando Cristian Martínez.

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“Fulo” fue uno de los puntos altos frente a los ghaneses y tras el duelo con los croatas la FIFA lo eligió como el MVP del partido. Una distinción más que merecida para el dinámico mediocampista de 29 años, que despertó elogios naturalmente por fuera de las fronteras canaleras.

La incalculable vidriera internacional que significa la Copa del Mundo puso a Martínez en la palestra y, según trascendió en las últimas horas, su actuación terminó de llenarle el ojo a un elenco europeo que desde hace tiempo lo tenía en el radar.

Fulo Martínez, cerca de dar el salto a España

De acuerdo a lo informado por el periodista Ricardo Icaza en su cuenta de X, “un equipo de primera división de España inició contactos por Cristian Martínez“. Si bien no reveló de cuál se trata, muchos usuarios especulan con que podría tratarse del recién ascendido Deportivo La Coruña, club en el que ha sonado hace algunas ventanas del mercado de fichajes.

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Llegar al nuevo inquilino de LaLiga, ahora renombrado como RC Deportivo, implicaría un gran salto en la carrera de Martínez, quien actualmente milita en el Kiryat Shmona de la máxima categoría del fútbol israelí. Su estancia allí se complicó meses atrás, cuando decidió marcharse de Israel para salvaguardarse en el momento más tenso de la guerra que el país libra contra Irán y con Estados Unidos como aliado.

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“Le estaban siguiendo desde hace un rato y tras sus actuaciones en el Mundial han quedado convencidos de que puede ser una pieza clave en la siguiente temporada”, añadió Icaza sobre la escuadra interesada en “Fulo”, que este sábado 27 de junio saltará a la cancha nuevamente para medirse a Inglaterra en el último partido de Panamá en el Grupo A de la Copa del Mundo.