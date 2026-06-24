“Ruptura de ligamentos”: Ismael Rescalvo recibe su primera mala noticia en Alajuelense

Rescalvo no tiene paz en sus primeros días como entrenador de los manudos.

Las primeras semanas de trabajo de Ismael Rescalvo al frente de Liga Deportiva Alajuelense han estado marcadas por una noticia que nadie esperaba. Cuando el club rojinegro se prepara para afrontar la temporada 2026-27, una de sus recientes incorporaciones sufrió una lesión de consideración que altera los planes deportivos de cara a los próximos meses.

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El afectado es Luis Díaz, extremo que llegó como refuerzo para fortalecer el sector ofensivo del equipo manudo. El futbolista sufrió una aparatosa lesión durante una sesión de entrenamiento, situación que obligó a una rápida evaluación médica y encendió las alarmas dentro de la institución.

Luis Díaz se perdería gran parte del torneo

De acuerdo con la información de Alajuelense, el atacante presenta una fractura de ligamento en el tobillo, una lesión que requirió una intervención quirúrgica para determinar con mayor precisión el alcance del daño y el proceso de recuperación que deberá afrontar en las próximas semanas.

Aunque el departamento médico de Alajuelense mantiene cautela antes de emitir un informe definitivo, de manera extraoficial se estima que el jugador podría permanecer alejado de las canchas durante al menos tres meses. De confirmarse ese plazo, Díaz se perdería una parte importante del campeonato y de la etapa inicial del proyecto encabezado por Rescalvo.

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La situación representa un contratiempo importante para el nuevo cuerpo técnico, que veía en el veloz extremo una alternativa clave para aportar profundidad y desequilibrio en ataque. Ahora el estratega español deberá replantear variantes mientras espera la recuperación de uno de los futbolistas llamados a reforzar el plantel.

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La lesión también genera un giro inesperado en la historia reciente del jugador. Luis Díaz, quien llegó procedente de Sporting FC, había sido objeto de debate entre la afición debido a sus estadísticas del semestre anterior. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de demostrar su valor con la camiseta rojinegra, deberá enfocarse en superar una complicada recuperación que lo mantendrá lejos de los terrenos de juego durante buena parte de la campaña.