Los Canaleros se juegan la vida contra Croacia por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

Panamá puede quedar eliminado este martes del Mundial 2026. Para que eso ocurra, deben darse dos resultados en la segunda fecha del Grupo L: que Inglaterra empate o le gane a Ghana y que luego la Sele pierda contra Croacia.

El equipo de Thomas Christiansen llega a esta jornada sin puntos después de perder 1-0 ante Ghana en su debut. Ese resultado ya lo dejó con poco margen, pero todavía no lo eliminó. La eliminación puede concretarse si la combinación de este martes lo deja sin camino matemático para superar a sus rivales directos.

La situación es clara: Panamá necesita puntuar contra Croacia para llegar con vida a la última fecha frente a Inglaterra. Si pierde, y antes Inglaterra suma al menos un punto ante Ghana, la Marea Roja quedará fuera.

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Qué tiene que pasar para que Panamá quede eliminado hoy

Panamá quedará eliminado del Mundial 2026 si se dan estos dos resultados:

Inglaterra le gana o empata con Ghana.

Panamá pierde contra Croacia.

Esa combinación dejaría a Panamá con 0 puntos después de dos partidos. En ese escenario, Inglaterra ya tendría al menos 4 puntos, Ghana tendría 4 puntos si empata o se quedaría con 3 si pierde, y Croacia subiría a 3.

El problema para Panamá no sería solo la cantidad de puntos. También pesaría el calendario y los duelos directos. La Sele ya perdió contra Ghana y, si también pierde ante Croacia, quedará abajo frente a dos rivales directos dentro del grupo.

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Por qué Panamá no podría salvarse ni ganándole a Inglaterra

Si Panamá pierde contra Croacia, solo podrá llegar a 3 puntos en la última fecha, cuando enfrente a Inglaterra.

El detalle clave es que esos 3 puntos ya no le alcanzarían para evitar el último puesto si Inglaterra suma ante Ghana.

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Si Inglaterra empata o gana contra Ghana, el equipo inglés llegará como mínimo a 4 puntos antes de enfrentar a Panamá. Por lo tanto, la Sele ya no podría superarlo.

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Y si Panamá pierde contra Croacia, el equipo europeo también quedará con 3 puntos y tendrá ventaja directa sobre la Sele por haberle ganado el duelo entre ambos.

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Ghana, por su parte, ya le ganó a Panamá en la primera fecha. Entonces, si la Roja termina igualada en puntos con los africanos, también quedará por debajo en el desempate directo.

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Tabla de posiciones del Grupo L

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Cómo se juega la última fecha del Grupo L

La tercera fecha del Grupo L se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

Panamá vs. Inglaterra

Croacia vs. Ghana

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En resumen

Panamá puede quedar eliminado hoy del Mundial 2026.

del Mundial 2026. Para que eso ocurra, Inglaterra debe empatar o ganarle a Ghana y luego Panamá debe perder contra Croacia .

. Con esa combinación, la Sele quedará con 0 puntos, sin posibilidad de superar a Inglaterra, Ghana ni Croacia en la última fecha. Aunque le ganara a Inglaterra en el cierre, quedaría última del grupo por puntos o por los duelos directos.