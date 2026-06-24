Mateo Kovacic cambió su camiseta con una figura de Panamá y dejó un mensaje de frente a las cámaras: “Es muy bueno”

El croata dio unas palabras en zona mixta luego de la victoria de su país sobre la selección de Panamá en el Mundial 2026.

La eliminación de Panamá en el Mundial 2026 dejó un sabor amargo por el resultado, pero sigue sumando capítulos de enorme reconocimiento internacional. Tras la ajustada derrota 1-0 ante Croacia, que dejó a los canaleros sin opciones de clasificar a la siguiente ronda, otra gran estrella europea se tomó el tiempo para aplaudir el talento panameño.

Se trata de Mateo Kovacic. El experimentado mediocampista croata y exjugador del Real Madrid fue uno de los grandes protagonistas del partido, pero los reflectores se quedaron con él al finalizar el juego, cuando confesó en la zona mixta del estadio el gesto que tuvo con un futbolista.

¿Con quién cambió su camisa Kovacic?

Kovacic no dudó en revelar que buscó quedarse con un recuerdo de la escuadra dirigida por Thomas Christiansen y llenó de halagos a su dueño: “Cambié camiseta con Édgar Yoel Bárcenas, es muy bueno”, confesó el volante croata ante los medios de comunicación.

De esta manera, el jugador europeo reconoció el partidazo que firmó Bárcenas, quien se desgastó en la cancha intentando mantener vivo el sueño de todo un país.

Este gran elogio de Kovacic no es un hecho aislado. Se suma a las palabras del capitán Luka Modrić, quien calificó a Panamá como un “gran equipo”, y a las declaraciones de la leyenda sueca Zlatan Ibrahimović, quien invitó a todos los fanáticos canaleros a sentirse sumamente orgullosos por el nivel mostrado ante potencias como Croacia y Ghana.

A la selección de Panamá todavía le queda una última cita en este Mundial. Cerrarán su participación en el Grupo L enfrentando a Inglaterra, una oportunidad de oro para despedirse del torneo demostrando, una vez más, por qué se han ganado el respeto de las máximas figuras del planeta fútbol.

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En resumen