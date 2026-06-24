José Corena se olvida de Comunicaciones al ser presentado con su nuevo equipo

Deportivo Suchitepéquez continúa fortaleciendo su plantel para la temporada 2026-2027 y este jueves hizo oficial la incorporación del experimentado mediocampista colombiano José Corena, quien regresa a la Liga Nacional de Guatemala con la misión de recuperar el protagonismo que alguna vez lo convirtió en uno de los extranjeros más destacados del fútbol guatemalteco.

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La llegada de Corena a los Venados representa mucho más que un simple fichaje. El volante afronta una nueva oportunidad en su carrera luego de atravesar meses complicados marcados por una grave lesión que afectó su continuidad y terminó condicionando su paso por Comunicaciones, club en el que no logró recuperar la regularidad que lo caracterizó durante sus mejores temporadas.

Suchitepéquez apuesta por la recuperación de Corena

El colombiano ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico desde el pasado lunes en Mazatenango, donde comenzó su proceso de adaptación antes de que el club cerrara oficialmente los detalles de su contrato. Ahora, con el acuerdo firmado, el futbolista podrá enfocarse plenamente en volver a mostrar el nivel que lo llevó a convertirse en una figura reconocida dentro del campeonato nacional.

A sus 292 partidos disputados en la Liga Nacional, Corena llega respaldado por una trayectoria sólida. El mediocampista acumula 23,561 minutos en el fútbol guatemalteco y ha marcado 29 goles, números que reflejan la importancia que tuvo tanto en Guastatoya como en Comunicaciones, instituciones con las que también logró conquistar títulos.

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Sin embargo, el principal desafío para el cafetero no estará en las estadísticas ni en el pasado. Su reto inmediato será dejar atrás los problemas físicos que limitaron su rendimiento durante el último año y reencontrarse con la versión que dominaba el mediocampo gracias a su despliegue, liderazgo y capacidad para influir en ambos sectores de la cancha.

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En Suchitepéquez existe plena confianza en que el experimentado volante pueda convertirse nuevamente en un jugador determinante. Mientras los cremas ya forman parte del pasado, José Corena inicia una nueva etapa con la ilusión de recuperar su mejor nivel, reencontrarse con el protagonismo y ser una de las piezas clave en el regreso de los Venados a la pelea por los puestos de privilegio del fútbol guatemalteco.