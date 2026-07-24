Cuándo fue la última vez que Costa Rica clasificó a un Mundial Sub-20

Costa Rica tiene una deuda pendiente camino al Mundial Sub-0. Aquí te contamos cuando fue la última vez que clasificó.

Costa Rica comenzará el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 con un objetivo que trasciende la lucha por el título regional: terminar con una ausencia mundialista que se extiende desde hace casi una década.

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La Sele disputó por última vez una Copa Mundial Sub-20 en Corea del Sur 2017. Desde entonces, quedó fuera de las ediciones de Polonia 2019, Argentina 2023 y Chile 2025, en las dos últimas ocasiones después de perder el partido decisivo de los cuartos de final del Premundial.

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El equipo costarricense que competirá en México tendrá la posibilidad de clasificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Si lo consigue, regresará al torneo exactamente 10 años después de su última participación.

¿Cuándo fue la última clasificación de Costa Rica al Mundial Sub-20?

La última vez que Costa Rica consiguió el boleto para un Mundial Sub-20 fue en 2017, cuando disputó como local el Campeonato de Concacaf.

La clasificación quedó asegurada el 3 de marzo de 2017, después de empatar 1-1 contra Panamá en el Estadio Nacional. Randall Leal abrió el marcador para los ticos con un tiro libre durante los primeros minutos y Edward Cedeño igualó para los canaleros en la segunda parte.

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El empate dejó a Costa Rica y Panamá con un punto en el triangular clasificatorio, pero la Sele avanzó gracias a una mejor diferencia de goles. De esta manera, se unió a Estados Unidos, Honduras y México como representante de Concacaf en Corea del Sur.

Aquella clasificación tuvo un valor adicional: Costa Rica llevaba seis años sin disputar la Copa Mundial Sub-20, debido a que no había obtenido el boleto para Turquía 2013 ni Nueva Zelanda 2015.

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¿Cómo le fue a Costa Rica en el Mundial Sub-20 de 2017?

Costa Rica integró el Grupo C de Corea del Sur 2017 junto a Irán, Portugal y Zambia.

La Sele perdió 1-0 contra Irán en su estreno, empató 1-1 con Portugal y derrotó 1-0 a Zambia en la última jornada. Esos cuatro puntos le permitieron finalizar tercera y avanzar a los octavos de final como uno de los mejores terceros.

En la primera ronda eliminatoria, Costa Rica enfrentó a Inglaterra y cayó 2-1. Ademola Lookman convirtió los dos goles ingleses, mientras que Randall Leal descontó para el equipo dirigido por Marcelo Herrera.

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Inglaterra continuó avanzando hasta conquistar el título, después de derrotar 1-0 a Venezuela en la final. Por lo tanto, la última participación mundialista de Costa Rica terminó frente al seleccionado que posteriormente se consagró campeón.

Por qué Costa Rica no clasificó al Mundial Sub-20 de 2019

Costa Rica estuvo muy cerca de conseguir el boleto para Polonia 2019. En el Campeonato Sub-20 de Concacaf de 2018 superó la primera fase y avanzó al triangular decisivo junto a Honduras y Estados Unidos.

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La Sele comenzó esa ronda con un empate 1-1 contra Honduras, pero posteriormente perdió 4-0 frente a Estados Unidos. Los estadounidenses ganaron el grupo y Honduras obtuvo el segundo boleto gracias a su mejor diferencia de goles.

Honduras también perdió contra Estados Unidos, pero solamente por 1-0. La Bicolor terminó con una diferencia de -1, mientras que Costa Rica quedó con -4, una distancia que definió la clasificación mundialista.

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Costa Rica quedó a un partido del Mundial en 2022 y 2024

En los dos Premundiales siguientes, Costa Rica llegó hasta los cuartos de final. En ambas ediciones, el ganador de esa instancia clasificaba directamente al Mundial.

En 2022, la Sele enfrentó a Estados Unidos en San Pedro Sula y perdió 2-0 por un doblete de Paxten Aaronson. Costa Rica incluso tuvo un penal para descontar, pero Brandon Aguilera envió el remate por encima del arco.

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Dos años después, el desenlace fue similar. Costa Rica avanzó desde un grupo compartido con Estados Unidos, Cuba y Jamaica, pero quedó eliminada en cuartos tras perder 2-1 contra México.

Claudio Montero puso en ventaja a los costarricenses de penal, aunque el Tri remontó con goles de Diego Sánchez y Amaury Morales. México consiguió el boleto para Chile 2025 y luego terminó proclamándose campeón de Concacaf.

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Qué necesita Costa Rica para clasificar al Mundial Sub-20 de 2027

Costa Rica debe llegar a las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 para obtener el boleto mundialista.

La primera meta será superar el Grupo B, en el que enfrentará a Guatemala, México y Antigua y Barbuda. Avanzarán a cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros de los tres grupos.

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Una vez en cuartos, la Sele tendrá que ganar un partido de eliminación directa. Los cuatro vencedores clasificarán a las semifinales y asegurarán su presencia en el Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

El calendario costarricense en la fase de grupos será:

Guatemala vs. Costa Rica: viernes 24 de julio.

viernes 24 de julio. Costa Rica vs. México: lunes 27 de julio.

lunes 27 de julio. Costa Rica vs. Antigua y Barbuda: jueves 30 de julio.

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Los tres encuentros se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Cuántas veces jugó Costa Rica el Mundial Sub-20

Costa Rica participó en nueve Copas Mundiales Sub-20. Sus apariciones fueron en 1989, 1995, 1997, 1999, 2001, 2007, 2009, 2011 y 2017.

Su mejor actuación se produjo en Egipto 2009, cuando alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto lugar. Aquella selección perdió ante Brasil en la ronda de los cuatro mejores y frente a Hungría por penales en el partido por el tercer puesto.

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El equipo de 2026 intentará convertirse en la décima generación costarricense que disputa un Mundial Sub-20 y en la primera que lo consigue desde la clasificación obtenida como local hace nueve años.