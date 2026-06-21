¿Qué necesita Panamá ante Croacia para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026?

Después de la derrota en el debut, Panamá necesita sacar un buen resultado ante Croacia para no quedar eliminado.

Este martes, la Selección de Panamá hará su segunda presentación en el Mundial 2026 después de lo que fue el debut doloroso contra Ghana, que terminó con derrota por 1-0. Los Canaleros se enfrentarán a Croacia en un duelo muy importante pensando en su futuro en la competencia.

Los de Thomas Christiansen pondrán en juego la clasificación. Un mal resultado, es decir, una derrota, dejará al seleccionado panameño eliminado con una fecha de anticipación. Por este motivo, Panamá no puede perder si quiere continuar con vida en el certamen.

Una victoria contra Croacia podría valer el boleto a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. En caso de conseguir los tres puntos, Panamá se consolidará en la tabla de posiciones de los terceros y quedará entre los clasificados al término de la segunda jornada de la fase de grupos.

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El empate dejará a Panamá aún en el tercer puesto, pero no como uno de los mejores, ya que apenas sumaría un punto sobre seis posibles. La mayoría de los ubicados en el tercer puesto de cada grupo acumula entre tres y dos unidades a esta altura.

La derrota es la única opción que podría poner a los Canaleros fuera de la justa mundialista. En este escenario, Croacia quedará con tres puntos, a la espera del partido entre Ghana e Inglaterra, quienes ya suman este mismo puntaje por ganar en sus estrenos. Lo único que lo mantendría en competencia, en caso de una derrota, es que los ghaneses derroten a los Tres Leones y en la última jornada Panamá gane.

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¿Por qué Panamá puede quedar eliminado si pierde ante Croacia?

En caso de que Panamá pierda, Croacia llegaría a tres puntos. Los Canaleros llegarían como máximo a tres si vencen a Inglaterra en la última jornada.

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Si el equipo de los Tres Leones derrota a Ghana, ya se asegura el primer lugar debido a que el primer criterio de desempate es el enfrentamiento entre sí. Los ingleses quedarían primeros con seis y no podrían ser alcanzados por los croatas ni los ghaneses al haberles ganado.

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Además, entre Ghana y Croacia habría en este caso uno que supere los tres puntos, lo que sería imposible para Panamá. Si empatan, ambos se irían a cuatro. Y el otro punto es que los panameños tampoco podrían alcanzar al que resulte perdedor en la última jornada, porque ya tendrían una derrota encima contra el tercero.