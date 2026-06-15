En qué ciudad y estadio juegan Arabia Saudita vs. Uruguay: capacidad y pronóstico del clima

Todos los detalles del estadio en el que se jugará el partido del Grupo H entre Uruguay y Arabia Saudita.

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan este lunes 15 de junio por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido aparece como un cruce clave en una zona que arrancó con la sorpresa del empate 0-0 entre España y Cabo Verde.

El escenario será Miami, una de las sedes estadounidenses del torneo. Allí, en el Hard Rock Stadium, la Celeste buscará imponer su jerarquía desde el debut, mientras que los saudíes intentarán competir desde el orden y repetir el impacto que ya supieron generar en el estreno de Qatar 2022 ante Argentina.

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En qué ciudad juegan Arabia Saudita vs. Uruguay

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay se jugará en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de la FIFA como Miami Stadium, denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones comerciales. Fuera del torneo, el recinto es conocido como Hard Rock Stadium y está ubicado en Miami Gardens, al norte del área metropolitana de Miami.

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En qué estadio juegan Arabia Saudita vs. Uruguay

El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL y uno de los estadios más reconocidos del sur de Florida. Durante el Mundial 2026, FIFA lo identifica como Miami Stadium.

El recinto fue renovado en los últimos años y cuenta con una estructura parcial de techo que cubre buena parte de las tribunas, aunque el campo queda abierto. Esa característica puede ayudar a proteger a muchos espectadores del sol, pero no convierte al estadio en un recinto cerrado ni climatizado.

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Su capacidad para grandes eventos se ubica cerca de los 65.000 espectadores.

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Cómo estará el clima para Arabia Saudita vs. Uruguay

El partido se jugará por la tarde en Miami Gardens y el clima puede ser un factor a seguir. El pronóstico marca una jornada calurosa, con temperaturas cercanas a los 28°C durante el horario del encuentro.

En la previa también aparece posibilidad de tormentas eléctricas y nubosidad, algo habitual en el sur de Florida durante esta época del año. Si las lluvias se dan antes del inicio, el estado del campo y la humedad pueden influir en el ritmo del juego.

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A diferencia de otros estadios cerrados del Mundial, el Hard Rock Stadium no está completamente techado. Por eso, calor, humedad y eventuales tormentas pueden formar parte del contexto del debut.

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Datos de Arabia Saudita vs. Uruguay

Partido: Arabia Saudita vs. Uruguay

Arabia Saudita vs. Uruguay Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo H

Grupo H Fecha: lunes 15 de junio

lunes 15 de junio Ciudad: Miami, Florida

Miami, Florida Estadio: Hard Rock Stadium / Miami Stadium

Hard Rock Stadium / Miami Stadium Capacidad estimada: cerca de 65.000 espectadores

cerca de 65.000 espectadores Clima estimado: caluroso, cerca de 28°C, con humedad y posibilidad de tormentas en la previa