Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026 en Centroamérica: hora, canales y previa

Inglaterra y Croacia debutan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 con un partido de alto impacto por el Grupo L, una zona que también mira de cerca Panamá. Para la selección canalera, que en el siguiente turno del día enfrentará a Ghana, el resultado de este cruce puede empezar a marcar el panorama de un grupo exigente, donde cada punto puede pesar en la pelea por la clasificación.
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El encuentro se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, una de las sedes estadounidenses del torneo. Inglaterra parte como una de las candidatas fuertes de la zona, mientras que Croacia llega con la jerarquía de una generación acostumbrada a competir en Mundiales.
A qué hora juegan Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026
Estos son los horarios del encuentro en Centroamérica:
- 2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 3:00 p.m.: Panamá.
Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports
- Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX
- El Salvador: Canal 4, Fox Sports y Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports, Fox Sports y Telecadena 7/4
- Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10
Así llega Inglaterra al debut mundialista
Inglaterra llega al estreno con buenas sensaciones después de cerrar su preparación con una victoria 3-0 ante Costa Rica, un resultado que también dejó referencias cercanas para el público centroamericano. Antes había vencido 1-0 a Nueva Zelanda, empatado 1-1 con Uruguay y perdido 1-0 frente a Japón.
El triunfo ante la Sele funcionó como una prueba importante para Thomas Tuchel, que utilizó ese amistoso como uno de los ensayos finales antes del debut mundialista. La prensa inglesa lo interpretó como un partido clave para perfilar el once inicial y medir el estado competitivo del equipo.
El plantel también llega con señales positivas desde lo individual. Bukayo Saka sumó minutos ante Costa Rica y aseguró estar listo para el arranque del torneo, mientras que Nico O’Reilly destacó que la victoria fue un impulso anímico importante para el grupo.
Tuchel, por su parte, valoró la cohesión y el espíritu colectivo del equipo en el cierre de la preparación. Inglaterra sabe que parte con presión: por nombres, ranking y expectativas, está obligada a iniciar el Mundial con una actuación convincente.
Croacia, con jerarquía pero algunas dudas físicas
Croacia llega al debut después de vencer 2-1 a Eslovenia en su último amistoso. Sin embargo, su preparación también dejó señales de alerta, con derrotas 2-0 ante Bélgica y 3-1 frente a Brasil.
El equipo de Zlatko Dalić mantiene una base de futbolistas con enorme recorrido internacional, pero también llega con algunas dudas físicas en nombres importantes. El propio entrenador reconoció que Luka Modric, Mateo Kovacic y Josko Gvardiol no atraviesan su mejor momento físico, un detalle sensible para una selección que necesita equilibrio, manejo de pelota y solidez defensiva.
Croacia sabe que el debut puede marcar buena parte de su camino en el grupo. Dalić fue claro en la previa: el primer partido puede definir el tono del Mundial para su equipo. Ante Inglaterra, el desafío será sostener la intensidad, controlar los momentos del partido y evitar que el rival imponga ritmo desde temprano.
Un partido que también mira Panamá
Para Panamá, el cruce entre Inglaterra y Croacia no es un partido más. Ambos son rivales directos en el Grupo L, por lo que cualquier resultado puede influir en la pelea por los puestos de clasificación.
Si Inglaterra gana, confirmará su rol de favorita y dejará presión sobre el resto. Si Croacia suma, reforzará su candidatura a avanzar. Y si el partido termina igualado, el grupo podría abrirse desde la primera fecha.
Por eso, más allá del atractivo propio del duelo, Inglaterra vs. Croacia será una referencia inmediata para medir el nivel de dos selecciones que Panamá deberá enfrentar en esta fase de grupos.
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Datos de Inglaterra vs. Croacia
- Partido: Inglaterra vs. Croacia
- Competencia: Mundial 2026
- Grupo: Grupo L
- Fecha: miércoles 17 de junio de 2026
- Estadio: AT&T Stadium
- Ciudad: Arlington, Texas
- Hora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.
- Hora en Panamá: 3:00 p.m.